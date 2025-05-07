В МИД обеспокоены эскалацией конфронтации между Индией и Пакистаном

Москва с глубокой озабоченностью воспринимает эскалацию военного противостояния между Индией и Пакистаном, последовавшую за терактом у города Пахалгама. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

« Глубоко обеспокоены усилением военной конфронтации между Индией и Пакистаном после террористической атаки у города Пахалгам », — приводит её слова телеграм-канал МИД России.

Также в ведомстве отметили, что Россия безоговорочно порицает террористические действия и выступает против этой угрозы в любых её проявлениях. Зазарова также подчеркнула, что для успешного противодействия необходимо консолидировать усилия мирового сообщества.