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Регион
7 мая, 07:44

В МИД обеспокоены эскалацией конфронтации между Индией и Пакистаном

Захарова выразила обеспокоенность военным противостоянием Индии и Пакистана

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Москва с глубокой озабоченностью воспринимает эскалацию военного противостояния между Индией и Пакистаном, последовавшую за терактом у города Пахалгама. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Глубоко обеспокоены усилением военной конфронтации между Индией и Пакистаном после террористической атаки у города Пахалгам», — приводит её слова телеграм-канал МИД России.

Также в ведомстве отметили, что Россия безоговорочно порицает террористические действия и выступает против этой угрозы в любых её проявлениях. Зазарова также подчеркнула, что для успешного противодействия необходимо консолидировать усилия мирового сообщества.

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Отношения между Индией и Пакистаном обострились после террористической атаки, которая произошла 22 апреля в районе Пахалгама в Джамму и Кашмире. В ходе нападения группа вооружённых боевиков открыла огонь по туристам в долине Байсаран, в результате чего погибли 25 индийских граждан и один гражданин Непала. В качестве ответной меры индийская сторона инициировала операцию «Синдур», в ходе которой нанесла удары по позициям террористов на пакистанской территории. По последней информации, при ударах Индии по Пакистану погибли по меньшей мере 70 человек.

Ольга Сливченко
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