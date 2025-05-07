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Регион
7 мая, 03:28

Турция поддержала Пакистан после ударов со стороны Индии

Анкара официально выразила поддержку Исламабаду на фоне резкого обострения конфликта Пакистана и Индии. Как следует из заявления МИД исламской республики, глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан в телефонном разговоре с коллегой Исхаком Даром назвал действия Нью-Дели нарушением суверенитета соседней державы.

Дипломат подчеркнул, что Анкара испытывает серьёзную озабоченность по поводу эскалации напряжённости в регионе и возрастающей угрозы для мирного населения.

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Напомним, что 6 мая индийские ВВС нанесли удары по девяти объектам на пакистанской территории, что, по данным Исламабада, привело к гибели восьми и ранению 35 гражданских. В ответ Пакистан осуществил контрудары.

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Shutterstock / FOTODOM / thehakanarslan

Артём Гапоненко
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