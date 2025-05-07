Турция поддержала Пакистан после ударов со стороны Индии

Анкара официально выразила поддержку Исламабаду на фоне резкого обострения конфликта Пакистана и Индии. Как следует из заявления МИД исламской республики, глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан в телефонном разговоре с коллегой Исхаком Даром назвал действия Нью-Дели нарушением суверенитета соседней державы.