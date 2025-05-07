Не только рис и чай: Конфликт Индии и Пакистана угрожает поставкам в РФ важных товаров

Эскалация напряжённости между Индией и Пакистаном ставит под угрозу импорт широкого спектра товаров из этих стран. В зоне риска оказываются поставки риса, чая, электроники, медикаментов, одежды и текстиля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статистические данные.

В 2024 году Россия импортировала товаров из Индии и Пакистана на общую сумму $4,99 миллиарда, при этом львиная доля ($4,92 миллиарда) пришлась на Индию, а на Пакистан — $68,6 миллиона.