Не только рис и чай: Конфликт Индии и Пакистана угрожает поставкам в РФ важных товаров
РИАН: Конфликт Индии и Пакистана может отразиться на поставках в Россию
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Эскалация напряжённости между Индией и Пакистаном ставит под угрозу импорт широкого спектра товаров из этих стран. В зоне риска оказываются поставки риса, чая, электроники, медикаментов, одежды и текстиля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статистические данные.
В 2024 году Россия импортировала товаров из Индии и Пакистана на общую сумму $4,99 миллиарда, при этом львиная доля ($4,92 миллиарда) пришлась на Индию, а на Пакистан — $68,6 миллиона.
Россия импортирует из Индии широкий спектр товаров, включая компьютеры (на сумму 500 миллионов долларов), фармацевтические препараты (420 миллионов долларов) и смартфоны (239 миллионов долларов). Также востребованы искусственный корунд, используемый в стекольной и ювелирной промышленности, керамическая плитка, продукты питания (креветки, кофе, чай, рис) и различные химические вещества. Пакистан, в свою очередь, поставляет в Россию в основном изделия из кожи (на 19,1 миллиона долларов), одежду и аксессуары (14,2 миллиона долларов), медицинское оборудование (7,7 миллиона долларов), а также текстиль, спортивные товары и цитрусовые.
Напомним, Министерство обороны Индии накануне объявило о начале военной операции под кодовым названием «Синдур», которая осуществляется на пакистанской территории. В ответ Пакистан нанёс ответные удары по территории Индии. Кроме того, министр обороны Пакистана Асиф заявил о пяти сбитых индийских самолётах.