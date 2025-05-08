Ночной воздушный бой между Индией и Пакистаном стал одним из крупнейших в истории
CNN: Индия и Пакистан провели масштабный воздушный бой в современной истории
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joe Ravi
В ночь на 7 мая над территорией между Индией и Пакистаном произошла масштабная воздушная битва, ставшая одной из крупнейших и самых затяжных в современной истории авиации. В ней участвовало более 100 боевых самолётов с обеих сторон, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Более 125 истребителей с обеих сторон провели воздушный бой, длившийся свыше часа, не покидая воздушного пространства своих стран. Телеканал сообщает об обмене ракетными ударами на значительных дистанциях, порой превышающих 160 километров.
Стороны, вероятно, избегали пересечения границы, учитывая инцидент 2019 года, когда пакистанские силы сбили индийский самолет над своей территорией в ходе небольшого столкновения. Захват пилота и его демонстрация по пакистанскому телевидению, по мнению CNN, стали опытом, который ни одна из сторон не желала бы повторить.
«Воздушный бой между пакистанскими и индийскими истребителями был одним из самых масштабных и продолжительных в новейшей истории авиации», — заявил в комментарии телеканалу источник в пакистанских силах безопасности.
Ранее в пакистанском Лахоре, вблизи аэропорта, на шоссе Уолтон в районах Гопал-Нагар и Насирабад, прогремели взрывы. По данным полиции, причиной стал индийский беспилотник, предположительно сбитый системой радиоэлектронной борьбы. В ночь на 7 мая Минобороны Индии сообщило о начале военной операции под названием «Синдур» на пакистанской территории, в результате которой, по имеющимся данным, погибли не менее 70 человек.