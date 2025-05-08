Ночной воздушный бой между Индией и Пакистаном стал одним из крупнейших в истории

В ночь на 7 мая над территорией между Индией и Пакистаном произошла масштабная воздушная битва, ставшая одной из крупнейших и самых затяжных в современной истории авиации. В ней участвовало более 100 боевых самолётов с обеих сторон, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Более 125 истребителей с обеих сторон провели воздушный бой, длившийся свыше часа, не покидая воздушного пространства своих стран. Телеканал сообщает об обмене ракетными ударами на значительных дистанциях, порой превышающих 160 километров.

Стороны, вероятно, избегали пересечения границы, учитывая инцидент 2019 года, когда пакистанские силы сбили индийский самолет над своей территорией в ходе небольшого столкновения. Захват пилота и его демонстрация по пакистанскому телевидению, по мнению CNN, стали опытом, который ни одна из сторон не желала бы повторить.