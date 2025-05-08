В Пакистане у аэропорта близ границы с Индией прогремели взрывы
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В пакистанском городе Лахор, недалеко от границы с Индией и аэропорта Уолтон, прогремела серия взрывов, сообщили представители полиции в эфире телеканала Samaa TV.
По данным источников Samaa TV в полиции, рядом с аэродромом был сбит индийский беспилотник, предположительно запущенный для разведки. Очевидцы, как передал телеканал, заметили клубы дыма в районе инцидента.
Между тем Индия обвинила Пакистан в обстреле спорной территории Джамму и Кашмир, находящейся под её контролем. Представители индийской армии заявили, что ответили на действия Пакистана соразмерными мерами.
Напомним, индийское Минобороны объявило старт военной операции «Синдур» на территории Пакистана, в результате чего погибли не менее 70 человек. Исламабад ответил ракетными ударами по территории Индии.