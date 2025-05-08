В Пакистане у аэропорта близ границы с Индией прогремели взрывы

В пакистанском городе Лахор, недалеко от границы с Индией и аэропорта Уолтон, прогремела серия взрывов, сообщили представители полиции в эфире телеканала Samaa TV.

По данным источников Samaa TV в полиции, рядом с аэродромом был сбит индийский беспилотник, предположительно запущенный для разведки. Очевидцы, как передал телеканал, заметили клубы дыма в районе инцидента.