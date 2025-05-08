Ядерный фактор: Эксперт предупредила о риске эскалации в конфликте Индии и Пакистана
Эксперт Шаумян: Наличие ядерного оружия у Индии и Пакистана выглядит пугающе
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Конфликт между Пакистаном и Индией уже начался, однако его эскалация выглядит куда более пугающей, чем само начало, ведь обе страны обладают ядерным оружием. Об этом в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян.
По её словам, само происходящее уже следует считать эскалацией. Хотя действо и не перерастет в полномасштабный конфликт, столкновения и перестрелки уже происходят. На этом этапе ситуацию всё ещё можно купировать.
Шаумян считает, что важно использовать все имеющиеся возможности для призыва обеих сторон к сдержанности. Она напомнила, что, хотя США и Западу хочется дистанцироваться от этого конфликта, фактор наличия у Индии и Пакистана ядерного оружия не позволяет его игнорировать.
Эксперт отметила, что истоки напряжённости возникли «на обломках» Британской колониальной империи. Это привело уже к трём войнам между странами. Учитывая высокую плотность населения в регионе и наличие ядерного потенциала, катастрофа может произойти невообразимая.
«Индийская армия считается в разы мощнее, и по потенциалу, и по численности населения, и по всему. Но вот переход ядерный в 1998 году это соотношение изменил. И психологически уже, они, видимо, считают себя практически в равном положении», — добавила она.
Напомним, что Индия объявила о начале военной операции «Синдур» против Пакистана. После этого индийская армия нанесла по стране несколько ударов, в ходе которых погибло около 70 человек. Совсем недавно в пограничном пакистанском городе Лахор прогремела серия взрывов.