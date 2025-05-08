Ядерный фактор: Эксперт предупредила о риске эскалации в конфликте Индии и Пакистана

Конфликт между Пакистаном и Индией уже начался, однако его эскалация выглядит куда более пугающей, чем само начало, ведь обе страны обладают ядерным оружием. Об этом в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян.

По её словам, само происходящее уже следует считать эскалацией. Хотя действо и не перерастет в полномасштабный конфликт, столкновения и перестрелки уже происходят. На этом этапе ситуацию всё ещё можно купировать.

Шаумян считает, что важно использовать все имеющиеся возможности для призыва обеих сторон к сдержанности. Она напомнила, что, хотя США и Западу хочется дистанцироваться от этого конфликта, фактор наличия у Индии и Пакистана ядерного оружия не позволяет его игнорировать.

Эксперт отметила, что истоки напряжённости возникли «на обломках» Британской колониальной империи. Это привело уже к трём войнам между странами. Учитывая высокую плотность населения в регионе и наличие ядерного потенциала, катастрофа может произойти невообразимая.