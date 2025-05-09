Стоимость билетов на ряд направлений может вырасти из-за конфликта Индии и Пакистана

«На Мальдивы и Сейшелы можно спокойно долететь, но придётся потратить на это чуть больше времени. Кроме того, если авиакомпания направляет самолеты по новому маршруту, то цена на авиабилеты повышается, потому что борт дольше находится в воздухе», — предупредила собеседница 360.ru .

По её словам, из-за закрытия воздушного пространства длительность рейсов из Москвы в Индию, Таиланд, Шри-Ланку, на Мальдивы и Сейшелы может увеличиться на один-два часа, однако это зависит от конкретного направления. В то же время эксперт уверена, что нынешний конфликт не повлияет на туризм. Более того, туроператоры уже предлагают клиентам путёвки для осенних поездок в Индию.