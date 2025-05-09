Стоимость билетов на ряд направлений может вырасти из-за конфликта Индии и Пакистана
Директор турагентства Ри: Из-за облёта Пакистана возрастёт стоимость билетов
Турист в аэропорту. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Использование безопасных маршрутов стало обычной практикой для авиакомпаний из-за закрытия воздушного пространства, отметила директор филиала турагентства Светлана Ри. Она прокомментировала проблемы с авиасообщением из-за обострения конфликта между Индией и Пакистаном.
«На Мальдивы и Сейшелы можно спокойно долететь, но придётся потратить на это чуть больше времени. Кроме того, если авиакомпания направляет самолеты по новому маршруту, то цена на авиабилеты повышается, потому что борт дольше находится в воздухе», — предупредила собеседница 360.ru.
По её словам, из-за закрытия воздушного пространства длительность рейсов из Москвы в Индию, Таиланд, Шри-Ланку, на Мальдивы и Сейшелы может увеличиться на один-два часа, однако это зависит от конкретного направления. В то же время эксперт уверена, что нынешний конфликт не повлияет на туризм. Более того, туроператоры уже предлагают клиентам путёвки для осенних поездок в Индию.
Напомним, после теракта в Пахалгаме в регионе Джамму и Кашмир 22 апреля, при котором погибли более 25 человек, власти Индии выступили с обвинениями в адрес Пакистана. В Нью-Дели считает, что Исламабад связан с террористами. 7 мая Индия начала операцию «Синдур», нанеся удары по девяти объектам на территории Пакистана и в контролируемой им части Кашмира. Позднее Исламабад ответил серией ударов. С обеих сторон есть погибшие и раненые.