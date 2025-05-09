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9 мая, 06:05

Индия использовала С-400 для отражения атак Пакистана

The Hindustan Times: Индия использовала С-400 для отражения атак Пакистана

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Индийские вооружённые силы использовали российские зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» для отражения атак с пакистанской стороны. Об этом сообщила The Hindustan Times со ссылкой на источники.

Кроме С-400, были задействованы индийские ЗРК Akash, системы борьбы с беспилотниками и другие средства противодействия. Угрозы отслеживались с помощью интегрированной сети радаров и систем управления.

По данным издания, для удара по пакистанским ПВО индийская армия использовала израильский ударный дрон Harop.

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Ночью 7 мая Индия начала операцию «Синдур», нанеся удары по девяти объектам на территории Пакистана и в контролируемой им части Кашмира. Как сообщил телеканал NDTV, в результате ликвидированы более 70 боевиков, около 60 получили ранения. Пакистанская сторона заявила о 26 погибших и 46 пострадавших. Позднее Исламабад ответил серией ударов. По данным МИД Индии, в Джамму и Кашмире в результате нарушений режима прекращения огня со стороны Пакистана погибли 16 мирных жителей, 59 получили ранения.

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С-400 «Триумф» — российская система ПВО большой и средней дальности, предназначенная для поражения воздушных целей в условиях интенсивного противодействия. Контракт на поставку пяти полковых комплектов был подписан в 2018 году во время визита президента России Владимира Путина в Индию. Сумма сделки составила $5,43 млрд.

Марина Фещенко
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