В индийском городе Армитсар прогремели четыре взрыва

Серия взрывов прогремела в индийском городе Амритсар, штат Пенджаб, а также рядом с международным аэропортом Шринагара в Кашмире. По данным Reuters, в районе аэропорта было зафиксировано не менее десяти взрывов, а на территории Амритсара — как минимум один.

Взрывы от возможных ударов Индии и Пакистана. Видео © X / Aditya Raj Kaul

Индийские военные сообщили об активизации пакистанских беспилотников — их зафиксировали в 26 приграничных районах на севере и северо-западе страны. Одновременно с этим Пакистан обвинил Индию в запуске шести баллистических ракет. По заявлению представителя пакистанской армии, пять из них якобы попали в район Амритсара, а одна не достигла цели и упала на месте старта — в Адампуре.

Кроме того, как сообщил телеканал Geo со ссылкой на главу управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенанта Ахмеда Шарифа Чаудри, Индия выпустила ракеты по трём пакистанским авиабазам Нур Хан, Мурид и Шоркот, известной как база Рафики. Со слов военного, ущерба нанесено не было.