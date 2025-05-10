Индия и Пакистан: Обострение
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Регион
9 мая, 22:46

В индийском городе Армитсар прогремели четыре взрыва

Серия взрывов прогремела в индийском городе Амритсар, штат Пенджаб, а также рядом с международным аэропортом Шринагара в Кашмире. По данным Reuters, в районе аэропорта было зафиксировано не менее десяти взрывов, а на территории Амритсара — как минимум один.

Взрывы от возможных ударов Индии и Пакистана. Видео © X / Aditya Raj Kaul

Индийские военные сообщили об активизации пакистанских беспилотников — их зафиксировали в 26 приграничных районах на севере и северо-западе страны. Одновременно с этим Пакистан обвинил Индию в запуске шести баллистических ракет. По заявлению представителя пакистанской армии, пять из них якобы попали в район Амритсара, а одна не достигла цели и упала на месте старта — в Адампуре.

Кроме того, как сообщил телеканал Geo со ссылкой на главу управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенанта Ахмеда Шарифа Чаудри, Индия выпустила ракеты по трём пакистанским авиабазам Нур Хан, Мурид и Шоркот, известной как база Рафики. Со слов военного, ущерба нанесено не было.

Армия Индии заявила об отражении серии атак со стороны Пакистана
Армия Индии заявила об отражении серии атак со стороны Пакистана

Ранее Life.ru писал, что индийские власти закрыли 32 аэропорта. Это произошло на фоне угрозы атак беспилотников пакистанской армии, а также угрозы развивающегося конфликта.

Обложка ©

X / Aditya Raj Kaul

Андрей Васильев
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