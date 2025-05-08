Трамп заявил, что хочет попросить помощи у Китая
Трамп готов попросить помощи у Китая для урегулирования конфликта на Украине
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Президент США Дональд Трамп заявил, что может попросить Китай помочь поспособствовать мирному урегулированию конфликта на Украине. Он также поделился, что в части решения кризиса ему удалось добиться «хорошего прогресса», а спецпосланник по Украине Стив Уиткофф ведёт постоянные обсуждения по мирному разрешению ситуации.
«Думаю, да. Я думаю, что это естественно — попросить. Конечно», — заявил Трамп в ответ на опрос о помощи Китая в урегулировании.
Ранее Дональд Трамп заявил о предстоящем телефонном разговоре с Владимиром Зеленским, который запланирован на ближайшее время. Он рассказал об этом во время презентации нового торгового соглашения между Вашингтоном и Лондоном.