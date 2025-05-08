Трамп заявил, что хочет попросить помощи у Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что может попросить Китай помочь поспособствовать мирному урегулированию конфликта на Украине. Он также поделился, что в части решения кризиса ему удалось добиться «хорошего прогресса», а спецпосланник по Украине Стив Уиткофф ведёт постоянные обсуждения по мирному разрешению ситуации.

«Думаю, да. Я думаю, что это естественно — попросить. Конечно», — заявил Трамп в ответ на опрос о помощи Китая в урегулировании.