Трамп заявил, что хочет поговорить с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил о предстоящем телефонном разговоре с Владимиром Зеленским, который запланирован на ближайшее время. Такое заявление он сделал во время презентации нового торгового соглашения между Вашингтоном и Лондоном. Выступая перед журналистами, американский лидер затронул и тему ресурсной сделки, заключённой с Киевом.

«Мы только что завершили сделку по редкоземельным металлам с Украиной, которая была полностью ратифицирована и одобрена её законодательными органами, и я поговорю с Зеленским через некоторое время, чуть позже», — сказал республиканец.