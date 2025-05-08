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8 мая, 15:44

Трамп заявил, что хочет поговорить с Зеленским

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп заявил о предстоящем телефонном разговоре с Владимиром Зеленским, который запланирован на ближайшее время. Такое заявление он сделал во время презентации нового торгового соглашения между Вашингтоном и Лондоном. Выступая перед журналистами, американский лидер затронул и тему ресурсной сделки, заключённой с Киевом.

«Мы только что завершили сделку по редкоземельным металлам с Украиной, которая была полностью ратифицирована и одобрена её законодательными органами, и я поговорю с Зеленским через некоторое время, чуть позже», — сказал республиканец.

Напомним, сегодня Верховная рада поддержала ратификацию соглашения о полезных ископаемых, которое было подписано в Вашингтоне 30 апреля. За принятие договора проголосовали все 338 депутатов. Воздержавшихся или проголосовавших против не было.

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Наталья Демьянова
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