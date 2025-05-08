Стало известно, обменялись ли Путин и Трамп поздравлениями в годовщину Великой Победы
Песков заявил, что Путин пока не планирует поздравлять Трампа с юбилеем Победы
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Президент России Владимир Путин пока не обменивался поздравлениями с лидером США Дональдом Трампом по случаю годовщины Великой Победы. Пока что российский лидер не планирует направлять поздравление в Штаты. От своего американского коллеги слов о ценности Победы он тоже не получал.
«Не планирует», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, планирует ли Путин отправлять поздравление Трампу.
Напомним, Трамп ранее заявлял, что победу во Второй мировой войне страны одержали «только благодаря Соединённым Штатам». По словам американского лидера, Россия тоже внесла в разгром гитлеровской Германии большой вклад, но Штаты сделали для победы больше. Он также подписал прокламацию об учреждении 8 мая Днём Победы во Второй мировой войне в США.