Стало известно, обменялись ли Путин и Трамп поздравлениями в годовщину Великой Победы

Президент России Владимир Путин пока не обменивался поздравлениями с лидером США Дональдом Трампом по случаю годовщины Великой Победы. Пока что российский лидер не планирует направлять поздравление в Штаты. От своего американского коллеги слов о ценности Победы он тоже не получал.