Трамп заявил, что победу во Второй мировой войне миру обеспечили США
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Президент США Дональд Трамп заявил, что страны одержали победу во Второй мировой войне «только благодаря Соединённым Штатам». Он опубликовал это мнение в своей соцсети Truth Social.
«Мы выиграли две мировые войны, но никогда не ставили это себе в заслугу — это делают все остальные. <…> Победа была одержана только благодаря нам», — отметил он.
Трамп напомнил, что 11 ноября и 8 мая в США считаются праздничными днями. Однако он добавил, что эти даты остаются рабочими, поскольку в стране «и так слишком много праздников».
Ранее президент России Владимир Путин указал на серьёзные проблемы с фальсификацией итогов Второй мировой войны. Он акцентировал внимание на необходимости противостоять распространению русофобии, расизма, неонацизма и другим разрушительным идеологиям.