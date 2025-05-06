Трамп заявил, что победу во Второй мировой войне миру обеспечили США

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны одержали победу во Второй мировой войне «только благодаря Соединённым Штатам». Он опубликовал это мнение в своей соцсети Truth Social.

«Мы выиграли две мировые войны, но никогда не ставили это себе в заслугу — это делают все остальные. <…> Победа была одержана только благодаря нам», — отметил он.

Трамп напомнил, что 11 ноября и 8 мая в США считаются праздничными днями. Однако он добавил, что эти даты остаются рабочими, поскольку в стране «и так слишком много праздников».