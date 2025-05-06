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Регион
6 мая, 03:48

Трамп заявил, что победу во Второй мировой войне миру обеспечили США

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны одержали победу во Второй мировой войне «только благодаря Соединённым Штатам». Он опубликовал это мнение в своей соцсети Truth Social.

«Мы выиграли две мировые войны, но никогда не ставили это себе в заслугу — это делают все остальные. <…> Победа была одержана только благодаря нам»,отметил он.

Трамп: Америка больше остальных сделала для победы во Второй мировой войне
Трамп: Америка больше остальных сделала для победы во Второй мировой войне

Трамп напомнил, что 11 ноября и 8 мая в США считаются праздничными днями. Однако он добавил, что эти даты остаются рабочими, поскольку в стране «и так слишком много праздников».

Ранее президент России Владимир Путин указал на серьёзные проблемы с фальсификацией итогов Второй мировой войны. Он акцентировал внимание на необходимости противостоять распространению русофобии, расизма, неонацизма и другим разрушительным идеологиям.

Лия Мурадьян
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