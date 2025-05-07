Трамп определил дату Дня Победы во Второй мировой войне в США
Трамп объявил 8 мая Днём Победы во Второй мировой войне в США
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Президент США Дональд Трамп официально учредил 8 мая Днём Победы во Второй мировой войне в США, подписав соответствующую прокламацию. В документе он подчеркнул важность памяти о жертвах борьбы с нацизмом и фашизмом и призвал к защите свободы от современных угроз.
«Сегодня наша нация с гордостью отмечает 80-ю годовщину победы союзников над национал-социализмом и фашизмом — одной из величайших побед сил свободы в истории человечества», — говорится в документе.
Трамп подчеркнул, что Соединённые Штаты будут оценивать свои достижения не только по количеству выигранных сражений, но и по способности завершать военные конфликты. Он заявил о стремлении к установлению мира, считая это своей главной задачей.
Ранее Трамп заявлял, что страны одержали победу во Второй мировой войне «только благодаря Штатам». Он напомнил, что 11 ноября и 8 мая в США считаются праздничными днями. Однако эти даты остаются рабочими, поскольку в стране «и так слишком много праздников».