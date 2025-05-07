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7 мая, 16:30

Трамп определил дату Дня Победы во Второй мировой войне в США

Трамп объявил 8 мая Днём Победы во Второй мировой войне в США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп официально учредил 8 мая Днём Победы во Второй мировой войне в США, подписав соответствующую прокламацию. В документе он подчеркнул важность памяти о жертвах борьбы с нацизмом и фашизмом и призвал к защите свободы от современных угроз.

«Сегодня наша нация с гордостью отмечает 80-ю годовщину победы союзников над национал-социализмом и фашизмом — одной из величайших побед сил свободы в истории человечества», — говорится в документе.

Трамп подчеркнул, что Соединённые Штаты будут оценивать свои достижения не только по количеству выигранных сражений, но и по способности завершать военные конфликты. Он заявил о стремлении к установлению мира, считая это своей главной задачей.

Ранее Трамп заявлял, что страны одержали победу во Второй мировой войне «только благодаря Штатам». Он напомнил, что 11 ноября и 8 мая в США считаются праздничными днями. Однако эти даты остаются рабочими, поскольку в стране «и так слишком много праздников».

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Полина Никифорова
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