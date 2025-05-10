Армия Пакистана уничтожила аэродром в городе Барнала в Индии
Пакистанские войска нанесли удар по аэродрому в индийском городе Барнала в штате Пенджаб. В Межведомственной службе по связям с общественностью Вооружённых сил Пакистана (ISPR) заявили о полном уничтожении объекта.
Исламабад ответил на ночную атаку Индии, нанеся удары по объектам инфраструктуры на территории противника. По данным ISPR, под натиском пакистанской армии пали три индийских блокпоста.
В ночь на 10 мая Индия нанесла серию ракетных ударов по пакистанским авиабазам. Представитель ВС Пакистана назвал действия Нью-Дели «крайне опасными» и «дестабилизирующими регион».
Ранее ВС Пакистана уничтожили аэродром в индийском городе Сирсе в штате Харьяна. В Исламабаде заявили, что поражение аэродрома подтвердили сами индийские СМИ. Также во время ночной атаки на Джамму и Кашмиру погиб высокопоставленный чиновник.