Армия Пакистана уничтожила аэродром в городе Барнала в Индии

Пакистанские войска нанесли удар по аэродрому в индийском городе Барнала в штате Пенджаб. В Межведомственной службе по связям с общественностью Вооружённых сил Пакистана (ISPR) заявили о полном уничтожении объекта.

Исламабад ответил на ночную атаку Индии, нанеся удары по объектам инфраструктуры на территории противника. По данным ISPR, под натиском пакистанской армии пали три индийских блокпоста.