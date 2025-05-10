Индия и Пакистан: Обострение
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Регион
10 мая, 05:11

Армия Пакистана уничтожила аэродром в городе Барнала в Индии

Пакистанские войска нанесли удар по аэродрому в индийском городе Барнала в штате Пенджаб. В Межведомственной службе по связям с общественностью Вооружённых сил Пакистана (ISPR) заявили о полном уничтожении объекта.

Исламабад ответил на ночную атаку Индии, нанеся удары по объектам инфраструктуры на территории противника. По данным ISPR, под натиском пакистанской армии пали три индийских блокпоста.

В ночь на 10 мая Индия нанесла серию ракетных ударов по пакистанским авиабазам. Представитель ВС Пакистана назвал действия Нью-Дели «крайне опасными» и «дестабилизирующими регион».

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Ранее ВС Пакистана уничтожили аэродром в индийском городе Сирсе в штате Харьяна. В Исламабаде заявили, что поражение аэродрома подтвердили сами индийские СМИ. Также во время ночной атаки на Джамму и Кашмиру погиб высокопоставленный чиновник.

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Юния Ларсон
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