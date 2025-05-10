Пакистан сообщил об уничтожении аэродрома в индийском городе Сирса
Пакистан ударил по аэропорту в Индии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sumblistaan
ВВС Пакистана уничтожили аэродром в индийском городе Сирса, который находится в штате Харьяна. Об этом сообщила межведомственная служба по связям с общественностью Вооружённых сил республики.
«Аэродром Сирса в Индии разрушен. Факт уничтожения подтвердили и сами индийские СМИ», — говорится в заявлении.
Напомним, что 10 мая Правительство Пакистана объявило о начале масштабной военной операции под названием Bunyan un Marsoos, что в переводе означает «крепкая стена». Пакистанская армия начала наносить удары по важным военным объектам на территории Индии.