Пакистан сообщил об уничтожении аэродрома в индийском городе Сирса

ВВС Пакистана уничтожили аэродром в индийском городе Сирса, который находится в штате Харьяна. Об этом сообщила межведомственная служба по связям с общественностью Вооружённых сил республики.

«Аэродром Сирса в Индии разрушен. Факт уничтожения подтвердили и сами индийские СМИ», — говорится в заявлении.