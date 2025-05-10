Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
10 мая, 03:08

Высокопоставленный чиновник погиб при ударе Пакистана по Джамму и Кашмиру

В результате ракетных ударов пакистанской армии по индийскому региону Джамму и Кашмир получили тяжёлые ранения несколько человек, высокопоставленный чиновник скончался.

Инцидент произошёл в районе Раджаури, сообщает агентство PTI со ссылкой на официального представителя местных властей.

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Напомним, в ночь на 10 мая Пакистан объявил о масштабной военной операции против Индии, выпустив несколько ударов по индийским базам и другим объектам. Перед этим Исламабад экстренно закрыл свое воздушное пространство.

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freepik / stockgiu

Юния Ларсон
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