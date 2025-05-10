Высокопоставленный чиновник погиб при ударе Пакистана по Джамму и Кашмиру
В результате ракетных ударов пакистанской армии по индийскому региону Джамму и Кашмир получили тяжёлые ранения несколько человек, высокопоставленный чиновник скончался.
Инцидент произошёл в районе Раджаури, сообщает агентство PTI со ссылкой на официального представителя местных властей.
Напомним, в ночь на 10 мая Пакистан объявил о масштабной военной операции против Индии, выпустив несколько ударов по индийским базам и другим объектам. Перед этим Исламабад экстренно закрыл свое воздушное пространство.
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