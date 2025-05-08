«Выдержат любую непогоду»: Си Цзиньпин намерен поддерживать крепкие отношения с Россией

Подводя итоги переговоров в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным, председатель КНР Си Цзиньпин констатировал, что Пекин и Москва способны справиться с любыми трудностями и готовы плечом к плечу преодолевать преграды на своём пути.

«Китай и Россия будут сохранять приверженность духу вечного добрососедства, всеобъемлющего стратегического взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества, рука об руку выдержат любую непогоду и будут преодолевать любые преграды», — сказал он.