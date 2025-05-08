«Выдержат любую непогоду»: Си Цзиньпин намерен поддерживать крепкие отношения с Россией
Цзиньпин: Китай и Россия вместе «выдержат любую непогоду» и преодолеют преграды
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Подводя итоги переговоров в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным, председатель КНР Си Цзиньпин констатировал, что Пекин и Москва способны справиться с любыми трудностями и готовы плечом к плечу преодолевать преграды на своём пути.
«Китай и Россия будут сохранять приверженность духу вечного добрососедства, всеобъемлющего стратегического взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества, рука об руку выдержат любую непогоду и будут преодолевать любые преграды», — сказал он.
Как отметил Си Цзиньпин, Пекин и Москва будут неуклонно заниматься всесторонним углублением и расширением своих отношений, стремясь сделать их более прочными и способствуя росту стабильности и безопасности на международной арене.
Напомним, что сегодня в Кремле прошла встреча Владимира Путина и его коллеги из Китая Си Цзиньпина. Российско-китайские переговоры длились порядка трёх с половиной часов. За это время лидеры двух государств подписали два важных документа о сотрудничестве, а также обсудили ряд вопросов о двустороннем сотрудничестве. Российский лидер высоко оценил результат встречи, назвав её содержательной.