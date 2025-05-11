Киев пытался сорвать Парад Победы на Красной площади после приезда лидеров 28 стран
Песков: Киев применил рой дронов для срыва Парада Победы в Москве, но безуспешно
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Киев пытался с помощью «роя беспилотников» сорвать празднование 9 Мая в Москве, куда приехали лидеры 28 стран. Об это сообщил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков об атаке дронов 9 Мая. Видео © Telegram /Зарубин
«Да, скорее, была попытка срыва [торжественных мероприятий]», — сказал Песков.
Эта попытка не увенчалась успехом благодаря эффективной работе российской ПВО. Действия Киева и предшествующие заявления Владимира Зеленского, по его мнению, находятся «на грани безумия». Это проявление государственного терроризма, считает представитель Кремля.
Напомним, что Владимир Зеленский угрожал мировым лидерам, посетившим Парад Победы в Москве, заявляя, что Украина не может гарантировать их безопасность во время мероприятия. Так, он намекал, что ВСУ могут попытаться атаковать российскую столицу на 9 Мая.