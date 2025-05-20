Новости СВО. Освобождены Новооленовка и Романовка, ВСУ молотят в Сумской области, Путин и Трамп обсудили варианты по Украине, 20 мая Продвижение Армии России под Сумами, ВСУ захлёбываются под Тёткино, Константиновка может оказаться в окружении, Россия и Украина могут начать подготовку к мирному соглашению — дайджест Life.ru. 19 мая, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ в районе Гуляйполя и Комсомольского. Обложка © РИА «Новости» / Станислав Красильников

Донецкая Народная Республика, 20 мая

В Донецкой Народной Республике освобождена Новооленовка. Военный корреспондент Александр Коц отмечает, что группировка «Центр» отрезает Димитров (Мирноград) и Красноармейск (Покровск) от украинской логистики. Также сообщается, что на этом направлении флаг России поднят над Романовкой.

Подразделения ВСУ попали в окружение в Игнатовке и Старой Николаевке. Выбраться отсюда у них есть шанс только ночью, но известно, что все дороги здесь уже под нашим огневым контролем. После освобождения Новой Полтавки ВС РФ продвинулись к Попову Яру.

— Тактика ВС РФ после Авдеевки, судя по текущим действиям, сохраняет прежнюю архитектуру: фокус на изоляцию района боевых действий через поэтапное отсечение логистики, без глубоких лобовых штурмов, разве что на завершающем этапе, — объясняет «Военная хроника» действия российских войск на текущем этапе освобождения ДНР.

Карта СВО на 20 мая 2025 года. ВС РФ освободили Романовку на Константиновском направлении. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Курская область, 20 мая

ВСУ вновь пытаются атаковать Тёткино. Зафиксировано применение западной техники на этом направлении. БМП Bradley и пехота на квадроциклах пыталась дойти до кладбища в этом населённом пункте. Киевские подразделения шли со стороны Атинского и Рыжевки Сумской области, но попали в засаду и были уничтожены.

— В целом на сегодняшний день ситуация на границе России в Курской области относительно стабилизировалась. А российские войска всё также продолжают отодвигать линию фронта, перенося её на территорию противника, — пишет канал «Рыбарь».

В Тёткино ВСУ закрепиться не могут. Некоторые подразделения остаются в посадках и по берегу Сейма. Отмечается, что украинские военные пытаются атаковать колоннами в лоб под ударами российских дронов, что приводит к большим потерям. Из-за неудач в этой авантюре уже уволился комбат 47-й бригады ВСУ. Он заявил, что решился на такой шаг из-за глупых действий командования.

— Никто не пытается делать выводы и учиться, а, наоборот, продолжают многократно повторять одни и те же ошибки, не считаясь с потерями, — пожаловался он.

Карта СВО на 20 мая 2025 года. ВС России освободили Марьино. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Сумская область, 20 мая

В Сумской области российские войска освободили приграничное село Марьино. Оно находится вблизи Белгородской области. Из этого населённого пункта украинские боевики атаковали Демидовку и Поповку.

Ещё на одном направлении в Сумской области Армия России ведёт бои за Беловоды. Здесь уже погибли сотни вэсэушников из 67-й отдельной механизированной бригады.

Успехи подразделений ВС России вынудили украинские власти объявить эвакуацию из 202 населённых пунктов Сумской области.

Дроноводы «Севера» ликвидировали скопление нескольких групп боевиков ВСУ в лесистой местности Сумской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Разговор Владимира Путина и Дональда Трампа

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Перед тем как связаться с российским лидером, хозяин Белого дома позвонил Владимиру Зеленскому. Диалог Киева и Вашингтона длился всего пару минут, сообщает Axios. В свою очередь, Путин и Трамп говорили больше двух часов. Одной из тем стало возможное перемирие. Российский лидер заявил, что государства должны выработать эффективный путь по достижению мира.

— Договорились с президентом Соединённых Штатов о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и возможное прекращение огня на определённое время в случае достижения соответствующих договорённостей, — отметил Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что для Москвы главное — устранение первопричин конфликта.

Дональд Трамп утверждает в своих социальных сетях, что Россия и Украина немедленно начнут диалог по прекращению огня и полному окончанию конфликта.

— Условия будут согласованы между двумя сторонами — как и должно быть, ведь только они знают детали переговорного процесса, которые недоступны никому другому, — подчеркнул Трамп.

Об этом он сообщил европейским политикам и так называемому президенту Украины. То есть Владимир Зеленский не собирался налаживать диалог, а теперь ему дали чёткое указание? Трамп также заявил, что свои услуги по предоставлению переговорной площадки готов оказать Ватикан.

По словам Трампа, Россия хочет начать торговлю с США и он поддерживает это.

— У России есть колоссальные возможности для создания рабочих мест и наращивания благосостояния. Её потенциал — безграничен, — подчеркнул Трамп, а значит, взаимные торговые ограничения, вводимые с 2014 года, вероятно, будут сняты.

Помощник президента России Юрий Ушаков добавил, что Путин и Трамп в целом высказались за нормализацию отношений России и США. Они не исключили личной встречи, но её точное место и сроки пока не определены, равно как и не установлены временные рамки по достижению договорённости о полном прекращении огня. Также лидеры решили провести обмен заключёнными по формуле 9 на 9. Содержание саммита Россия – США ещё будет прорабатываться. К тому же Трамп подчеркнул свой настрой на диалог и выразил пожелание приехать в Россию после завершения конфликта.

— Владимир, ты можешь в любой момент поднять трубку. Я с удовольствием отвечу, с удовольствием с тобой поговорю, — так, по словам Ушакова, подтвердил Трамп в разговоре своё намерение.

Авторы Даниил Черных