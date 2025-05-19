Новости СВО. Освобождён Богатырь, бунт в ВСУ из-за Курской области, Европа отказалась вводить войска на Украину, 19 мая Армия России продвинулась на нескольких направлениях в ДНР, наступление на Курскую область довело командиров ВСУ, Путин и Трамп обсудят Украину — дайджест Life.ru. 18 мая, 21:07 Боевая работа реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» в зоне СВО. Обложка © РИА «Новости» / Станислав Красильников

Донецкая Народная Республика, 19 мая

Российские войска заняли в ДНР населённый пункт Богатырь. В Министерстве обороны отметили, что ВСУ превратили село в крупный укрепрайон и логистический узел. В итоге под контроль России перешло 1400 зданий и сооружений. Предварительно, при освобождении населённого пункта были уничтожены наёмники из Франции и Великобритании. Военный корреспондент Александр Коц обращает внимание на тот факт, что за Богатырём и до границы с Запорожской областью у киевских подразделений нет серьёзных укреплений.

Освобождение населённого пункта Богатырь – серьёзный удар по обороне противника на Южно-Донецком направлении. Видео © Telegram / mod_russia

В сторону Запорожской области наши войска продвигаются ещё по одному направлению. Штурмовикам удалось зайти в Зелёное Поле и Новополь.

На Константиновском направлении ВС РФ прорвались к Полтавке и вышли к окраинам Яблоновки.

На севере ДНР Армия России продолжает планомерно продвигаться. Успехи здесь вынудили Киев объявить об эвакуации из Красного Лимана. Наши войска на этом направлении ведут бои за Редкодуб и Новый Мир.

Карта зоны СВО на 19 мая 2025 года. Освобождён населённый пункт Богатырь. Фото © Telegram / divgen

Курская область, 19 мая

Противник продолжает атаковать Курскую область в районе села Новый Путь. Здесь он использует группы до 5 человек, а также дроны и артиллерию.

— Всё чаще фиксируются факты сдачи в плен солдат ВСУ — умирать не хотят, говорят, что заставили. По виду похожи на сильно уставших маргиналов-алкашей, которых повылавливали со всех подворотен, — пишет канал «Старший пограннаряда»

Бунт в рядах ВСУ

Командир 1-го батальона 47-й механизированной бригады ВСУ Александр Ширшин заявил о своём увольнении. Сделать он это хочет в знак протеста против решений, которые принимались Киевом по Курской области. Сообщается, что он заговорил о постановке «дебильных задач» и «неоправданной потере людей».

Карта зоны СВО на 19 мая 2025 года. ВС РФ штурмуют Зелёное Поле и Новополь. Фото © Telegram / divgen

— Конкретно этот батальон участвует в боях под Тёткино, где за последние недели ВСУ растратили десятки единиц бронетехники, в числе которых, видимо, были подразделения из 47-й ОМБр, — отмечает канал «Архангел спецназа», добавляя, что бригада планировалась как элитная, а получилось, что используют её как затычку на фронте.

Военный блогер Юрий Подоляка считает, что новость с увольнением – показатель подрыва морального духа в рядах ВСУ.

Европейские войска не едут на Украину

Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявили, что Европа прекращает обсуждение вопроса отправки своих войск на Украину. Ставка сделана на переговоры, где они хотят увидеть прекращение огня и гарантии безопасности для Киева. Но германский чиновник проговорился, в чём настоящая проблема с походом на Восток.

— Сейчас нет причин говорить об отправке солдат, мы не готовы к этому, — заявил Мерц.

Карта зоны СВО на 19 мая 2025 года. Штурмовые группы ВС РФ зашли в Новоалексеевку. Деревня не является самостоятельной административно-территориальной единицей и относится к н.п. Яблоновка. Фото © Telegram / divgen

Утихомирил свой пыл и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он говорит о готовности к отправке, но для этого есть условие. Британский глава кабинета министров просит поддержку США для своих специалистов. Похоже, на Вашингтон в этом вопросе рассчитывать сейчас не приходится. Особенно в свете грядущего телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Он анонсирован на 10 часов утра.

— Верю, что звонок президента с Путиным будет успешным. Они знают друг друга, президент настроен решительно. Если он не сможет добиться успеха, то никто не сможет, — сказал ABC News спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

Авторы Даниил Черных