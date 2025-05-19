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Новости СВО. Освобождён Богатырь, бунт в ВСУ из-за Курской области, Европа отказалась вводить войска на Украину, 19 мая

Армия России продвинулась на нескольких направлениях в ДНР, наступление на Курскую область довело командиров ВСУ, Путин и Трамп обсудят Украину — дайджест Life.ru.

18 мая, 21:07
Боевая работа реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» в зоне СВО. Обложка © РИА «Новости» / Станислав Красильников

Боевая работа реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» в зоне СВО. Обложка © РИА «Новости» / Станислав Красильников

Донецкая Народная Республика, 19 мая

Российские войска заняли в ДНР населённый пункт Богатырь. В Министерстве обороны отметили, что ВСУ превратили село в крупный укрепрайон и логистический узел. В итоге под контроль России перешло 1400 зданий и сооружений. Предварительно, при освобождении населённого пункта были уничтожены наёмники из Франции и Великобритании. Военный корреспондент Александр Коц обращает внимание на тот факт, что за Богатырём и до границы с Запорожской областью у киевских подразделений нет серьёзных укреплений.

Освобождение населённого пункта Богатырь – серьёзный удар по обороне противника на Южно-Донецком направлении. Видео © Telegram / mod_russia

В сторону Запорожской области наши войска продвигаются ещё по одному направлению. Штурмовикам удалось зайти в Зелёное Поле и Новополь.

На Константиновском направлении ВС РФ прорвались к Полтавке и вышли к окраинам Яблоновки.

На севере ДНР Армия России продолжает планомерно продвигаться. Успехи здесь вынудили Киев объявить об эвакуации из Красного Лимана. Наши войска на этом направлении ведут бои за Редкодуб и Новый Мир.

Карта зоны СВО на 19 мая 2025 года. Освобождён населённый пункт Богатырь. Фото © Telegram / divgen

Карта зоны СВО на 19 мая 2025 года. Освобождён населённый пункт Богатырь. Фото © Telegram / divgen

Курская область, 19 мая

Противник продолжает атаковать Курскую область в районе села Новый Путь. Здесь он использует группы до 5 человек, а также дроны и артиллерию.

— Всё чаще фиксируются факты сдачи в плен солдат ВСУ — умирать не хотят, говорят, что заставили. По виду похожи на сильно уставших маргиналов-алкашей, которых повылавливали со всех подворотен, пишет канал «Старший пограннаряда»

Бунт в рядах ВСУ

Командир 1-го батальона 47-й механизированной бригады ВСУ Александр Ширшин заявил о своём увольнении. Сделать он это хочет в знак протеста против решений, которые принимались Киевом по Курской области. Сообщается, что он заговорил о постановке «дебильных задач» и «неоправданной потере людей».

Карта зоны СВО на 19 мая 2025 года. ВС РФ штурмуют Зелёное Поле и Новополь. Фото © Telegram / divgen

Карта зоны СВО на 19 мая 2025 года. ВС РФ штурмуют Зелёное Поле и Новополь. Фото © Telegram / divgen

— Конкретно этот батальон участвует в боях под Тёткино, где за последние недели ВСУ растратили десятки единиц бронетехники, в числе которых, видимо, были подразделения из 47-й ОМБр, отмечает канал «Архангел спецназа», добавляя, что бригада планировалась как элитная, а получилось, что используют её как затычку на фронте.

Военный блогер Юрий Подоляка считает, что новость с увольнением – показатель подрыва морального духа в рядах ВСУ.

Европейские войска не едут на Украину

Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявили, что Европа прекращает обсуждение вопроса отправки своих войск на Украину. Ставка сделана на переговоры, где они хотят увидеть прекращение огня и гарантии безопасности для Киева. Но германский чиновник проговорился, в чём настоящая проблема с походом на Восток.

— Сейчас нет причин говорить об отправке солдат, мы не готовы к этому, заявил Мерц.

Карта зоны СВО на 19 мая 2025 года. Штурмовые группы ВС РФ зашли в Новоалексеевку. Деревня не является самостоятельной административно-территориальной единицей и относится к н.п. Яблоновка. Фото © Telegram / divgen

Карта зоны СВО на 19 мая 2025 года. Штурмовые группы ВС РФ зашли в Новоалексеевку. Деревня не является самостоятельной административно-территориальной единицей и относится к н.п. Яблоновка. Фото © Telegram / divgen

Утихомирил свой пыл и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он говорит о готовности к отправке, но для этого есть условие. Британский глава кабинета министров просит поддержку США для своих специалистов. Похоже, на Вашингтон в этом вопросе рассчитывать сейчас не приходится. Особенно в свете грядущего телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Он анонсирован на 10 часов утра.

— Верю, что звонок президента с Путиным будет успешным. Они знают друг друга, президент настроен решительно. Если он не сможет добиться успеха, то никто не сможет, сказал ABC News спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

Новости СВО. Освобождено Вольное Поле, ВСУ отступают к Константиновке, первые решения России и Украины в Стамбуле, 17 мая
Новости СВО. Освобождено Вольное Поле, ВСУ отступают к Константиновке, первые решения России и Украины в Стамбуле, 17 мая
Авторы
Даниил Черных
Даниил Черных
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