Оборона ВСУ терпит крах: Минобороны объяснило значимость освобождения Богатыря в ДНР
Минобороны РФ: Освобождение Богатыря в ДНР ударило по обороне ВСУ
Военнослужащий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy
Освобождение населённого пункта Богатырь в ДНР привело к серьёзному ослаблению украинской обороны на Южнодонецком направлении. Более 1400 зданий и сооружений перешли под контроль ВС РФ, сообщили в Минобороны РФ.
Кадры освобождения Богатыря в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны РФ
«Боевики превратили населённый пункт в мощный укрепрайон и логистический узел в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью... На данном рубеже противник рассчитывал остановить продвижение подразделений группировки «Восток», — говорится в сообщении ведомства.
Как уточнили в Минобороны, слаженная работа штурмовых подразделений, артиллерии и операторов БПЛА позволила эффективно уничтожить укрепления, оборонительные рубежи и огневые позиции украинской армии. Подчёркивается, что авиация и высокоточные удары по обнаруженным целям внесли значительный вклад в ослабление обороны противника.
Напомним, ранее стало известно, что ВС РФ взяли под контроль населённый пункт Богатырь в ДНР. А также сообщалось, что российские войска осуществили крупнейшую БПЛА-атаку по Украине за всю СВО.