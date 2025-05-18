Оборона ВСУ терпит крах: Минобороны объяснило значимость освобождения Богатыря в ДНР

Освобождение населённого пункта Богатырь в ДНР привело к серьёзному ослаблению украинской обороны на Южнодонецком направлении. Более 1400 зданий и сооружений перешли под контроль ВС РФ, сообщили в Минобороны РФ.

Кадры освобождения Богатыря в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«Боевики превратили населённый пункт в мощный укрепрайон и логистический узел в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью... На данном рубеже противник рассчитывал остановить продвижение подразделений группировки «Восток», — говорится в сообщении ведомства.