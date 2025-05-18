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Регион
18 мая, 11:17

Оборона ВСУ терпит крах: Минобороны объяснило значимость освобождения Богатыря в ДНР

Минобороны РФ: Освобождение Богатыря в ДНР ударило по обороне ВСУ

Военнослужащий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Военнослужащий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Освобождение населённого пункта Богатырь в ДНР привело к серьёзному ослаблению украинской обороны на Южнодонецком направлении. Более 1400 зданий и сооружений перешли под контроль ВС РФ, сообщили в Минобороны РФ.

Кадры освобождения Богатыря в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«Боевики превратили населённый пункт в мощный укрепрайон и логистический узел в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью... На данном рубеже противник рассчитывал остановить продвижение подразделений группировки «Восток», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в Минобороны, слаженная работа штурмовых подразделений, артиллерии и операторов БПЛА позволила эффективно уничтожить укрепления, оборонительные рубежи и огневые позиции украинской армии. Подчёркивается, что авиация и высокоточные удары по обнаруженным целям внесли значительный вклад в ослабление обороны противника.

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Напомним, ранее стало известно, что ВС РФ взяли под контроль населённый пункт Богатырь в ДНР. А также сообщалось, что российские войска осуществили крупнейшую БПЛА-атаку по Украине за всю СВО.

Мария Любицкая
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