Рекордный удар: ВС РФ осуществили крупнейшую БПЛА-атаку по Украине за всю СВО
ВС РФ осуществили крупнейшую БПЛА-атаку по Украине за всю СВО
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Киев и прилегающие к нему области подверглись самой масштабной атаке беспилотников с начала СВО. Российские войска использовали 273 дрона «Герань», что является рекордным показателем. Предыдущий максимум был зафиксирован в феврале, когда было применено 267 дронов, пишет MK.ru.
Согласно сообщению военного корреспондента Евгения Поддубного в телеграм-канале, массированная атака беспилотников в районе Киева, выявила неспособность украинской ПВО эффективно противостоять подобным угрозам. Журналист утверждает, что целью был аэродром в Василькове, где, как предполагается, базируются американские F-16.
«Примечательно, что в 2024 году многие инсайдеры сообщали, что именно на этом аэродроме базируются украинские F-16, так что ну... Вы понимаете, да? Может скоро появится сообщение об очередном F-16, который где-нибудь доблестно сбивал «Герани», но внезапно упал и т.д. и т.п.», — иронизирует военный эксперт Борис Рожин.
Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ уничтожили завод по производству украинских «Нептунов». В период с 10 по 16 мая наши войска нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса Украины.