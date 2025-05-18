Рекордный удар: ВС РФ осуществили крупнейшую БПЛА-атаку по Украине за всю СВО

Киев и прилегающие к нему области подверглись самой масштабной атаке беспилотников с начала СВО. Российские войска использовали 273 дрона «Герань», что является рекордным показателем. Предыдущий максимум был зафиксирован в феврале, когда было применено 267 дронов, пишет MK.ru.

Согласно сообщению военного корреспондента Евгения Поддубного в телеграм-канале, массированная атака беспилотников в районе Киева, выявила неспособность украинской ПВО эффективно противостоять подобным угрозам. Журналист утверждает, что целью был аэродром в Василькове, где, как предполагается, базируются американские F-16.

«Примечательно, что в 2024 году многие инсайдеры сообщали, что именно на этом аэродроме базируются украинские F-16, так что ну... Вы понимаете, да? Может скоро появится сообщение об очередном F-16, который где-нибудь доблестно сбивал «Герани», но внезапно упал и т.д. и т.п.», — иронизирует военный эксперт Борис Рожин.