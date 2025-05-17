Российские «Герани» разнесли логово ВСУ и стоянку с военной техникой под Сумами
Минобороны РФ отчиталось о поражении стоянки с техникой ВСУ «Геранями»
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Российское оборонное ведомство сообщило о результативном ударе по объекту ВСУ в Сумской области. С помощью беспилотников «Герань-2» было поражено место стоянки военной техники украинских формирований.
Удар БПЛА. Видео © Пресс-служба Минобороны РФ
Ведомство также опубликовало видеозапись, подтверждающую атаку. На кадрах показано поражение пункта временной дислокации вооружения и специальной техники 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, расположенного в районе населённого пункта Великая Чернетчина.
Ранее в МИД России заявили, что украинская армия перед началом своего вторжения в Курскую область получила приказ убивать там всех русскоязычных жителей. Об этом твердят на допросах все пленные, рассказывая, что им приказывали не проявлять никакого сочувствия к населению.