В ходе освобождения села Горналь в Курской области был ликвидирован наёмник арабского происхождения, сражавшийся на стороне украинских вооружённых формирований. Об этом сообщил командир батальона 352-го мотострелкового полка с позывным Странник.

«Наёмников было там много. Владелец этого автомата (штурмовой винтовки FN SCAR-L, — Прим. Life.ru) был из одной из арабских стран», — отметил российский боец в беседе с ТАСС.