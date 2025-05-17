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Регион
17 мая, 05:54

Арабский наёмник ВСУ с натовским оружием ликвидирован у монастыря в Горнале

Боец Странник заявил о ликвидации наёмника ВСУ арабского происхождения в Горнале

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Green Elk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Green Elk

В ходе освобождения села Горналь в Курской области был ликвидирован наёмник арабского происхождения, сражавшийся на стороне украинских вооружённых формирований. Об этом сообщил командир батальона 352-го мотострелкового полка с позывным Странник.

«Наёмников было там много. Владелец этого автомата (штурмовой винтовки FN SCAR-L, — Прим. Life.ru) был из одной из арабских стран», — отметил российский боец в беседе с ТАСС.

В ходе боёв в Горнале российские военнослужащие неоднократно сталкивались с современным вооружением, произведённым странами НАТО. В числе трофеев была также захвачена немецкая штурмовая винтовка Heckler Koch HK416.

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Напомним, что бойцам ВС РФ удалось освободить последний населённый пункт Горналь в Курской области в конце апреля. Взять под свой контроль данную территорию смогли военнослужащие подразделений группировки войск «Север» после разгрома засевшей в монастыре группировки ВСУ. Кремль поделился видео с докладом президенту РФ Владимиру Путину об освобождении курского приграничья. Глава государства отметил эффективную работу ряда подразделений ВС РФ и поблагодарил российских бойцов за полный разгром украинской армии в регионе.

Наталья Афонина
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