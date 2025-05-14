Австралийский наёмник поехал «на сафари», но закончил существование под Изюмом

Австралиец Калеб Лист, воевавший на стороне Вооружённых сил Украины, погиб в районе города Изюм Харьковской области. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на источник в ВСУ. Также смерть наёмника подтвердил премьер страны Энтони Альбанезе, призвав сограждан воздержаться от визитов в Незалежную.

По данным ABC, Лист неоднократно пытался поступить на службу в австралийскую армию, но раз за разом получал отказы. Он отправился на Украину в 2022 году и помогал боевикам вплоть до апреля 2025-го. Его останки пока не найдены, утверждает канал.