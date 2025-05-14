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Регион
14 мая, 04:53

Австралийский наёмник поехал «на сафари», но закончил существование под Изюмом

ABC: В Харьковской области ликвидирован австралийский наёмник Калеб Лист

Боец ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Боец ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Австралиец Калеб Лист, воевавший на стороне Вооружённых сил Украины, погиб в районе города Изюм Харьковской области. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на источник в ВСУ. Также смерть наёмника подтвердил премьер страны Энтони Альбанезе, призвав сограждан воздержаться от визитов в Незалежную.

По данным ABC, Лист неоднократно пытался поступить на службу в австралийскую армию, но раз за разом получал отказы. Он отправился на Украину в 2022 году и помогал боевикам вплоть до апреля 2025-го. Его останки пока не найдены, утверждает канал.

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А в ДНР накануне заочно приговорили к 14 годам лишения свободы колумбийского наёмника, воевавшего в составе ВСУ. Лайос Осорио прибыл на Украину с целью получения материального вознаграждения и вступил в одно из вооружённых формирований.

Антон Голыбин
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