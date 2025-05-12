Объявленного в розыск колумбийского наёмника ВСУ заочно осудили на 14 лет в ДНР

Верховный суд ДНР вынес заочный приговор гражданину Колумбии, признав его виновным в наёмничестве и назначив наказание в виде 14 лет лишения свободы. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Следственного комитета РФ.

«В период с октября 2023 года по февраль 2025 года Лайос Осорио с целью получения материального вознаграждения прибыл на территорию Украины и вступил в одно из вооружённых формирований. После чего на территории тренировочной базы он прошёл военную подготовку», — говорится в сообщении ведомства.

Лайос Осорио Хосе Бернардо. Фото © Telegram / Следком

Завершив обучение, колумбийский наёмник за деньги украинского командования, принимал участие в боевых действиях против ВС РФ. Следствие, проведя допросы свидетелей и изучив вещественные доказательства, документы и интернет-информацию, добилось заочного ареста Осорио. Суд приговорил его к 14 годам тюремного заключения и объявил в международный розыск.