Объявленного в розыск колумбийского наёмника ВСУ заочно осудили на 14 лет в ДНР
В ДНР колумбийского наёмника ВСУ заочно приговорили к 14 годам колонии
Верховный суд ДНР вынес заочный приговор гражданину Колумбии, признав его виновным в наёмничестве и назначив наказание в виде 14 лет лишения свободы. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Следственного комитета РФ.
«В период с октября 2023 года по февраль 2025 года Лайос Осорио с целью получения материального вознаграждения прибыл на территорию Украины и вступил в одно из вооружённых формирований. После чего на территории тренировочной базы он прошёл военную подготовку», — говорится в сообщении ведомства.
Лайос Осорио Хосе Бернардо. Фото © Telegram / Следком
Завершив обучение, колумбийский наёмник за деньги украинского командования, принимал участие в боевых действиях против ВС РФ. Следствие, проведя допросы свидетелей и изучив вещественные доказательства, документы и интернет-информацию, добилось заочного ареста Осорио. Суд приговорил его к 14 годам тюремного заключения и объявил в международный розыск.
Ранее Life.ru сообщал, что в Харьковской области было обнаружено тело британского наёмника Кристофера Гаррета, который был заочно осужден на 14,5 лет в ДНР за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Он получил серьёзные ранения в районе Изюма, от чего и погиб. Британец неоднократно участвовал в боевых действиях на Украине. Он служил в подразделениях ВСУ с 2015 по 2017 год, после чего возвращался домой. В 2022 году он снова отправился на Украину.
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