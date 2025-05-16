Украинские военные, атаковав в прошлом году Курскую область, имели приказ от своего командования убивать русскоязычное мирное население. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник на брифинге в Бишкеке. Он подчеркнул, что лично ознакомился с показаниями пленных бойцов ВСУ.

«Военнослужащие украинских вооружённых формирований, которые попали там в плен, они открытым текстом дают показания, что они получили приказы убивать мирное население. Они получили разрешение не ценить мирное население. Они получили приказы убивать русскоязычных», — пояснил Мирошник.

Он добавил, что при этом журналисты и политики Запада принципиально не хотят обращать внимание на военные преступления ВСУ в отношении мирных граждан, хотя напрямую идёт нарушение международного гуманитарного права. По словам дипломата, насилие и убийство россиян — это «генеральная линия политического руководства Украины».

Мирошник отметил, что на фоне всех этих преступлений Владимир Зеленский публично говорит о своём стремлении к миру, продолжая вести «риторику в стиле шоу-программ». Однако на деле обстрелы мирных российских городов, в том числе школ, больниц, детсадов, не только продолжаются, но и ужесточаются. «Очень колоссальная разница между деяниями и риторикой», — резюмировал Мирошник.