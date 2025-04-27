Нашли связанным. Курянка рассказала, как её сын забрёл к ВСУ и был убит изощренным способом

В России следователи продолжают раскрывать преступления ВСУ в Суджанском районе Курской области. Как рассказала дознавателям эвакуированная местная жительница, украинские бойцы убили её сына, когда он вышел за продуктами. СК публикует кадры беседы с женщиной.

Женщина рассказала о преступлениях ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Следком

«Жительница села Плёхово Суджанского района рассказала, что 13 сентября 2024 года её сына, который хотел забрать продукты из своего дома, расстреляли украинские боевики. По свидетельствам матери, тело погибшего мужчины было обнаружено с множественными огнестрельными ранениями и связанными руками», — поделилась она.

Жительница села добавила, что сразу после вторжения украинские солдаты начали грабить дома мирных граждан: увозили личные вещи россиян, бытовую технику, угоняли автомобили, искали и отбирали деньги. Преступные действия ВСУ квалифицированы как террористический акт и мародёрство по ст. 205 и ст. 356.1 УК РФ.