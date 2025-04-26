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Регион
Опубликовано 26 апреля 2025, 19:43
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Мирошник: У России есть информация о сотнях жертв ВСУ в Суджанском районе

По данным, которыми распологает Россия, сотни мирных жителей погибли в Суджанском районе Курской области за время оккупации ВСУ. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«На данный момент уже есть сведения о сотнях жителей, погибших в период нахождения этой территории под контролем ВСУ», — заявил дипломат РИА «Новости», пообещав проверить эту информацию в ходе расследования.

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Напомним, что российские войска завершили операцию по освобождению Курской области 26 апреля. В некогда занятых врагом районах проводятся мероприятия по выявлению оставшихся военнослужащих ВСУ. Ранее Мирошник также заявил о провале планов Владимира Зеленского выторговать что-либо в обмен на территории Курской области. Он подчеркнул, что освобождение региона стало важной вехой, которая ослабила позиции украинского лидера на международной арене.

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Shuttestock / FOTODOM / ArtMari

Антон Голыбин
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