По данным, которыми распологает Россия, сотни мирных жителей погибли в Суджанском районе Курской области за время оккупации ВСУ. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«На данный момент уже есть сведения о сотнях жителей, погибших в период нахождения этой территории под контролем ВСУ», — заявил дипломат РИА «Новости», пообещав проверить эту информацию в ходе расследования.