Мирошник: У России есть информация о сотнях жертв ВСУ в Суджанском районе
По данным, которыми распологает Россия, сотни мирных жителей погибли в Суджанском районе Курской области за время оккупации ВСУ. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«На данный момент уже есть сведения о сотнях жителей, погибших в период нахождения этой территории под контролем ВСУ», — заявил дипломат РИА «Новости», пообещав проверить эту информацию в ходе расследования.
Напомним, что российские войска завершили операцию по освобождению Курской области 26 апреля. В некогда занятых врагом районах проводятся мероприятия по выявлению оставшихся военнослужащих ВСУ. Ранее Мирошник также заявил о провале планов Владимира Зеленского выторговать что-либо в обмен на территории Курской области. Он подчеркнул, что освобождение региона стало важной вехой, которая ослабила позиции украинского лидера на международной арене.
Shuttestock / FOTODOM / ArtMari