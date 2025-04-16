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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
16 апреля, 10:34

«Стариков и женщин»: Пленный боец ВСУ рассказал о пытках курян в подвалах

Пленный ВСУ Косяк: Военные ВСУ пытали мирных жителей Курской области в подвалах

Украинские военные пытали мирных жителей Курской области в подвалах, рассказал пленный ВСУ Сергей Косяк. Он отметил, что не понимает военнослужащих, которые этим занимались, а также цели, которые преследовало руководство при начале операции в регионе.

«Нам показывали видео, что в подвалах обнаруживали гражданских людей, стариков, женщин убитых. Со следами пыток, со связанными руками», — сказал Косяк в беседе с газетой «Известия».

Пленный также рассказал, что вместо украинского гимна солдатам предлагали изучать молитву «Азова» *. Кроме того, как наказание за алкогольное опьянение, военных могли отправлять на «убой», добавил Косяк.

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А ранее Life.ru писал, что украинские военные убивали мирных граждан под Курском и обстреливали дома. По словам жительницы Суджи, киевская армия атаковала регион ещё до вторжения. Кроме того, жителям приграничья запрещали хоронить погибших на кладбищах. В качестве обоснования ВСУ говорили, что погосты заминированы.

*Террористическая организация, запрещённая в России.

Обложка ©

Пресс-служба Зеленского

Александра Мышляева
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