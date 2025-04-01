«Собирали кости в коробки»: Житель курского приграничья раскрыл подробности зверств ВСУ

Мирным жителям приграничных населённых пунктов в Курской области, в которые зашли бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ), запрещали хоронить гражданских на кладбищах под предлогом, что те заминированы. Об этом рассказал один из очевидцев.

«ВСУ запрещали нам хоронить жителей на кладбищах, потому что заминированы. Поэтому чаще всего хоронили на огородах», — рассказал собеседник ТАСС.

Мужчина также уточнил, что местным приходилось собирать в коробки обгоревшие кости погибших при атаках ВСУ. Их личность идентифицировали практически наугад, так как примерно помнили, в каких домах жили соседи.