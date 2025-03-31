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Регион
31 марта, 13:49

Российский дрон снял последние секунды жизни бойца ВСУ, прятавшегося в доме под Суджей

Момент ликвидации украинского бойца под Суджей боевым FPV-дроном попал на видео

Момент ликвидации бойца Вооружённых сил Украины, который скрывался в полуразваленном доме под Суджей в Курской области, попал на видео. Ролик опубликовал телеграм-канал «Архангел спецназа».

Момент прилёта российского дрона по полуразваленному дома под Суджей. Видео © Telegram / Архангел спецназа

На запечатлённых кадрах видно, как российский FPV-дрон подлетает к полуразрушенному зданию, внутри которого скрывается украинский боец. Спустя несколько секунд соединение с беспилотником теряется, предположительно, в результате взрыва.

Точные время и место, где была сделана данная запись, не раскрываются.

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Ранее стало известно, что наши бойцы нанесли удар по военной авиабазе «Озёрное» в Житомирской области. Взрывы прогремели в районе трамвайного депо и аэропорта. В этом же направлении находится промзона с цехами, где производят военную продукцию для украинских войск.

Обложка ©

Telegram / Архангел спецназа

Мария Любицкая
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