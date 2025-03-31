Российский дрон снял последние секунды жизни бойца ВСУ, прятавшегося в доме под Суджей

Момент ликвидации бойца Вооружённых сил Украины, который скрывался в полуразваленном доме под Суджей в Курской области, попал на видео. Ролик опубликовал телеграм-канал «Архангел спецназа».

Момент прилёта российского дрона по полуразваленному дома под Суджей. Видео © Telegram / Архангел спецназа

На запечатлённых кадрах видно, как российский FPV-дрон подлетает к полуразрушенному зданию, внутри которого скрывается украинский боец. Спустя несколько секунд соединение с беспилотником теряется, предположительно, в результате взрыва.

Точные время и место, где была сделана данная запись, не раскрываются.