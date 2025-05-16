Российская армия разбомбила завод по производству украинских «Нептунов»
Минобороны: ВС РФ за неделю нанесли 6 групповых ударов по объектам ВПК Украины
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За неделю с 10 по 16 мая ВС РФ нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
«Поражено предприятие военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющее производство компонентов противокорабельных ракет «Нептун» и безэкипажных катеров», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что также были нанесены удары по объектам инфраструктуры военных аэродромов, цехам сборки, ремонта вооружений и военной техники, местам хранения и подготовки к использованию ударных БПЛА и безэкипажных катеров. Кроме того, поражены склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских войск и наёмников.
Ранее сообщалось, что дрон заснял удар «Искандера» по базе безэкипажных катеров под Одессой. Кроме того, в ходе удара был повреждён Центр регулирования движения судов в Ильичёвске.