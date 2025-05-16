Российская армия разбомбила завод по производству украинских «Нептунов»

За неделю с 10 по 16 мая ВС РФ нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

«Поражено предприятие военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющее производство компонентов противокорабельных ракет «Нептун» и безэкипажных катеров», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что также были нанесены удары по объектам инфраструктуры военных аэродромов, цехам сборки, ремонта вооружений и военной техники, местам хранения и подготовки к использованию ударных БПЛА и безэкипажных катеров. Кроме того, поражены склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских войск и наёмников.