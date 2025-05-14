Огонь с небес: Российское дальнобойное оружие ударило по Украине

Российские вооружённые силы нанесли серию высокоточных ударов по стратегическим объектам на территории Украины, сообщило Министерство обороны в ежедневном отчёте о ходе специальной военной операции.

Атака, выполненная с использованием авиации, ракетных комплексов и беспилотных систем, была направлена на ключевые элементы военной инфраструктуры противника. В зоне поражения оказались склады с топливом и боеприпасами, военные аэродромы, а также районы сосредоточения войск, включая пункты размещения иностранных наёмников, отметили в ведомстве.