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Регион
14 мая, 12:27

Огонь с небес: Российское дальнобойное оружие ударило по Украине

Минобороны РФ сообщило об ударе дальнобойным оружием по Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российские вооружённые силы нанесли серию высокоточных ударов по стратегическим объектам на территории Украины, сообщило Министерство обороны в ежедневном отчёте о ходе специальной военной операции.

Атака, выполненная с использованием авиации, ракетных комплексов и беспилотных систем, была направлена на ключевые элементы военной инфраструктуры противника. В зоне поражения оказались склады с топливом и боеприпасами, военные аэродромы, а также районы сосредоточения войск, включая пункты размещения иностранных наёмников, отметили в ведомстве.

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Кроме того, за прошедшие сутки в рамках специальной военной операции на Украине российскими войсками были нанесены удары по военным аэродромам и месту хранения беспилотных катеров армии ВСУ. Цели были поражены в 141 районе.

Оксана Попова
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