За прошедшие сутки в рамках специальной военной операции на Украине российскими войсками были нанесены удары по военным аэродромам и месту хранения беспилотных катеров армии ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В сообщении говорится, что российская авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия поразили инфраструктуру военных аэродромов, склады боеприпасов, базы ВСУ и наёмников в 141 районе.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов», — говорится в ведомстве.