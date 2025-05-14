Армия России уничтожила военные аэродромы и места хранения водных дронов ВСУ
Минобороны: ВС РФ за сутки поразили военные аэродромы ВСУ
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За прошедшие сутки в рамках специальной военной операции на Украине российскими войсками были нанесены удары по военным аэродромам и месту хранения беспилотных катеров армии ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
В сообщении говорится, что российская авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия поразили инфраструктуру военных аэродромов, склады боеприпасов, базы ВСУ и наёмников в 141 районе.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов», — говорится в ведомстве.
Life.ru ранее сообщил, что российские войска нанесли удары по цеху сборки самоходных артиллерийских установок «Богдана», а также по временным лагерям украинских солдат. В операции были задействованы дроны и оперативно-тактическая авиация ВС РФ.