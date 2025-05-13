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Регион
13 мая, 10:04

Армия России нанесла сокрушительный удар по цеху сборки украинских САУ «Богдана»

МО: ВС РФ поразили цех сборки самоходных артиллерийских установок «Богдана» ВСУ

Бойцы ВС РФ. Обложка © Telegram / Минобороны России

Бойцы ВС РФ. Обложка © Telegram / Минобороны России

В ходе СВО российские подразделения за сутки успешно атаковали цех сборки самоходных артиллерийских установок (САУ) «Богдана», а также временные позиции размещения личного состава ВСУ. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством обороны России.

«Поражены цех сборки самоходных артиллерийских установок «Богдана», а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников в 132 районах», — доложили в военном ведомстве.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, дронами, артиллерией и ракетными войсками.

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Ранее сообщалось, что российские войска атаковали учебный центр Вооруженных Сил Украины в Винницкой области. Помимо этого, были поражены украинские подразделения в ДНР, которые предпринимали попытки совершить фланговый обход российских позиций в районе Красноармейска.

Ольга Сливченко
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