Армия России нанесла сокрушительный удар по цеху сборки украинских САУ «Богдана»

В ходе СВО российские подразделения за сутки успешно атаковали цех сборки самоходных артиллерийских установок (САУ) «Богдана», а также временные позиции размещения личного состава ВСУ. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством обороны России.

«Поражены цех сборки самоходных артиллерийских установок «Богдана», а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников в 132 районах», — доложили в военном ведомстве.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, дронами, артиллерией и ракетными войсками.