Армия России нанесла сокрушительный удар по цеху сборки украинских САУ «Богдана»
МО: ВС РФ поразили цех сборки самоходных артиллерийских установок «Богдана» ВСУ
Бойцы ВС РФ. Обложка © Telegram / Минобороны России
В ходе СВО российские подразделения за сутки успешно атаковали цех сборки самоходных артиллерийских установок (САУ) «Богдана», а также временные позиции размещения личного состава ВСУ. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством обороны России.
«Поражены цех сборки самоходных артиллерийских установок «Богдана», а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников в 132 районах», — доложили в военном ведомстве.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, дронами, артиллерией и ракетными войсками.
Ранее сообщалось, что российские войска атаковали учебный центр Вооруженных Сил Украины в Винницкой области. Помимо этого, были поражены украинские подразделения в ДНР, которые предпринимали попытки совершить фланговый обход российских позиций в районе Красноармейска.