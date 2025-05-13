Российские войска точным ударом разгромили учебный центр ВСУ в Винницкой области
Лебедев: ВС РФ нанесли удар по учебному центру ВСУ в Винницкой области
Российский военный. Обложка © Life.ru
Российские войска нанесли удар по учебному центру ВСУ, расположенному в Винницкой области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА «Новости»
«Винница... по учебному центру военных», — заявил Лебедев, комментируя заслуги ВС РФ.
Кроме того Лебедев заявил, что были нанесены удары по украинским подразделениям, которые предпринимали попытки обойти российские позиции во фланге в ДНР. По его информации, эти подразделения были замечены в районе Красноармейского (Покровского).
Лебедев также отметил, что ранее под обстрел в зоне СВО попали группа украинских военнослужащих в Покровском районе ДНР, объекты в Сумской области, а также склад БПЛА и места дислокации украинских военных.
Ранее Life.ru сообщал, что российские военные осуществили ответные удары по целям в Харькове и Одессе после атак украинских сил. Согласно имеющимся данным, в Харькове наблюдается сосредоточение значительного количества иностранных наёмников и поступление новой боевой техники. Большинство военнослужащих ВСУ пытаются перемещаться скрытно через леса, однако российские подразделения пытаются сразу их уничтожить.