Киев на несколько дней утонул в чёрном дыму из-за ударов ВС РФ по складам ВСУ
«Царьград»: ВС РФ ударили по складам в Киеве и Одесской области
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Российские Вооружённые силы нанесли масштабные удары по украинским военным объектам, что вызвало серьёзные возгорания в Киеве и на территории Одесской области. Об этом информирует «Царьград».
Согласно полученным данным, под обстрел попали командный пункт противовоздушной обороны, предприятие «Арсенал», а также объекты логистической инфраструктуры ВМС Украины.
В столице Украины загорелись склады с оружием, из-за чего город окутал дым. Огонь также охватил ресторан «Британия», где, по некоторым сведениям, располагался командный пункт офицеров ПВО из Харькова.
«На протяжении нескольких суток столица Украины была окутана чёрным дымом из-за масштабного пожара на складах вооружений», — говорится в статье.
В Одесской области были уничтожены хранилища с топливом (площадь пожара достигла 200 кв. м), а также учебные базы ВМСУ в населённых пунктах Малодолинское и Александровка.
Ранее Life.ru сообщал, что российские военные нанесли ответные удары по объектам в Харькове и Одессе после атак со стороны украинских сил. По имеющимся данным, в Харькове сосредотачивается значительное число иностранных наёмников, а также поступает новая боевая техника. Большинство военных ВСУ пытаются скрытно перемещаться через лесные массивы, где их активно уничтожают российские подразделения.