Новости СВО. Освобождена Котляровка, Киев бросил ССО под Тёткино, Трамп пытается вклиниться в переговоры России и Украины, 13 мая Армия России готовится зайти в Днепропетровскую область, ВСУ выбивают из-под Курской области, Европа грозит Москве новыми санкциями из-за Украины — дайджест Life.ru. 12 мая, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ по берегам Миролюбовского водохранилища на реке Казённый Торец. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Донецкая Народная Республика, 13 мая

Российские войска освободили Котляровку в ДНР. О важности этого населённого пункта рассказал военный корреспондент Александр Коц.

— Расположен в 23 километрах к юго-западу от Покровска и в 3 километрах к востоку от границы ДНР и Днепропетровской области. Одновременно к «ленточке» пробиваются в четырёх километрах южнее, со стороны Троицкого и Орехова, — пишет Александр Коц.

По его словам, заход в соседний регион даст возможность нарушить логистику ВСУ на этом участке фронта. Украинские источники утверждают, что наши войска продвигаются и в других местах СВО. В частности, у Константиновки. Военный блогер Юрий Подоляка заявляет, что проблемы у Киева здесь связаны с плохим управлением войск.

— Противнику пока не помогают даже контратаки частей 28-й механизированной бригады, которые здесь играют роль «штурмовых». Все их контратаки отбиваются с неизменными большими потерями, — отмечает он.

Карта СВО на 13 мая 2025 года. ВС РФ заняли новые позиции у Миролюбовского водохранилища. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Курская область, 13 мая

Атаки на курское приграничье продолжаются. Основное направление – Тёткино. Многие из вэсэушников здесь погибают, даже не дойдя до границы. Обнуляют их наши ВКС.

Судя по некрологам, Киев рассчитывает на успешную авантюру на этом направлении, поэтому посылает сюда элиту. Стало известно о гибели старшего лейтенанта ССО Украины Михаила Поставного. Известно, что в его задачи входила подготовка диверсантов и разведчиков.

Какая тактика ВС РФ поразила западных экспертов

Австралийский военный писатель Майкл Пек восхитился тактикой российских войск, принёсшей результаты на поле боя. Он обратил внимание на мотоциклы.

— Они считают, что таким образом смогут преодолеть расстояние и достичь украинских позиций быстрее, чем их настигнет беспилотник. А если нет — то потери составят один мотоцикл против одного беспилотника, — приводит слова украинского военного Пек.

По его мнению, такой способ передвижения на поле был рождён рядовыми бойцами СВО, а не в высоких кабинетах. Как итог, мотоциклетные подразделения создаются во всех формированиях.

— Если беспилотники и ракеты продолжат превращать танки в гробы на гусеницах, то не исключено, что быстрый и юркий мотоцикл действительно даст больше шансов на выживание, — подытожил Пек.

Расчёты ствольной артиллерии группировки войск «Восток» продолжают уничтожать позиции ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Ультиматумы России от ЕС

Россия и Украина попытаются в ближайшие дни начать диалог о прекращении боевых действий. Владимир Путин заявил, что переговоры должны начаться без каких-то предварительных условий, но европейские чиновники продолжают выдвигать требования. Немецкое правительство предлагает ввести санкции, если Россия не согласится на 30-дневное перемирие, причём ответ Москва должна дать незамедлительно. Схожее мнение и у президента Франции Эмманюэля Макрона.

— Или Россия настроена серьёзно и хочет мира, или это несерьёзно и мы должны ввести больше санкций, — заявил он.

На переговоры пытается попасть и президент США Дональд Трамп. Он уже раздумывает над тем, как приехать в Турцию.

— Я не знаю, где я буду в этот конкретный момент, я буду где-то на Ближнем Востоке, но я бы прилетел туда, если бы посчитал это полезным, — сказал хозяин Белого дома на пресс-конференции.

Похоже, Европа и Украина продолжают разыгрывать спектакль. Даже Трамп призвал Зеленского немедленно согласиться на условия Владимира Путина. Рассчитывать, что европейские чиновники резко передумают, не стоит. Перемирие им очень нужно, чтобы сохранить боеспособность Киева и продолжить боевые действия. Сам Зеленский заявил, что намерен приехать в Стамбул 15 мая, несмотря на то что в 2022 году законодательно запретил все переговоры с Россией.

— Я откровенно сказал, что готов к встрече. Я буду в Турции. Надеюсь, что россияне не будут избегать этой встречи. И, конечно, все мы на Украине хотели бы, чтобы президент Трамп смог быть там с нами, на этой встрече в Турции, — отметил он, забыв о своих же требованиях немедленно прекратить огонь для переговоров.

Также глава киевского режима утвердил ратификацию соглашения с США о полезных ископаемых. Видимо, предполагает, что таким способом у Украины получится рассчитаться за помощь Штатов.

Авторы Даниил Черных