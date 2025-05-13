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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
13 мая, 09:54

Российская армия освободила Миролюбовку в ДНР

МО РФ: Бойцы группировки «Центр» освободили населённый пункт Миролюбовка в ДНР

Обложка © РИА «Новости» / Сергей Бобылев

Обложка © РИА «Новости» / Сергей Бобылев

Российские военные освободили населённый пункт Миролюбовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 13 мая проинформировала пресс-служба Министерства обороны РФ.

Взять село под контроль удалось благодаря решительным действиям группировки войск «Центр». Миролюбовка находится близ Красноармейска (украинское название — Покровск). До 1945 года называлось Карловка.

«Неудержимые» показали видео поднятия флага России над освобождённой Котляровкой в ДНР
«Неудержимые» показали видео поднятия флага России над освобождённой Котляровкой в ДНР

А накануне сообщалось, что бойцы «Центра» в рамках специальной военной операции (СВО) освободили Котляровку в ДНР. Военные действовали решительно, что позволило установить контроль над населённым пунктом, сообщили в Минобороны РФ.

Никита Никонов
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