Российские военные освободили населённый пункт Миролюбовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 13 мая проинформировала пресс-служба Министерства обороны РФ.

Взять село под контроль удалось благодаря решительным действиям группировки войск «Центр». Миролюбовка находится близ Красноармейска (украинское название — Покровск). До 1945 года называлось Карловка.

А накануне сообщалось, что бойцы «Центра» в рамках специальной военной операции (СВО) освободили Котляровку в ДНР. Военные действовали решительно, что позволило установить контроль над населённым пунктом, сообщили в Минобороны РФ.