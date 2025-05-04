Армия России нанесла «удар возмездия» по украинскому «Нептуну» после попытки атаковать Крым
ВС РФ уничтожили инфраструктуру предприятий ВПК Украины и установку «Нептуна»
ВС РФ. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российские военнослужащие за последние сутки нанесли удар по военных аэродромам и оборонным предприятиям Украины, а также была поражена пусковая установка ракетного комплекса «Нептун». Об этом рассказали в Минобороны России.
«Поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, предприятий военно-промышленного комплекса, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов, пусковая установка противокорабельного ракетного комплекса «Нептун», — сообщили в оборонном ведомстве.
Также ВС России поразили склады боеприпасов и пункты временной дислокации ВСУ в 158 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войска и артиллерией.
Напомним, накануне ВСУ атаковали Крым ракетами «Нептун». Все они были уничтожены российскими военными.