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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
4 мая, 09:56

Армия России нанесла «удар возмездия» по украинскому «Нептуну» после попытки атаковать Крым

ВС РФ уничтожили инфраструктуру предприятий ВПК Украины и установку «Нептуна»

ВС РФ. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

ВС РФ. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военнослужащие за последние сутки нанесли удар по военных аэродромам и оборонным предприятиям Украины, а также была поражена пусковая установка ракетного комплекса «Нептун». Об этом рассказали в Минобороны России.

«Поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, предприятий военно-промышленного комплекса, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов, пусковая установка противокорабельного ракетного комплекса «Нептун», — сообщили в оборонном ведомстве.

Также ВС России поразили склады боеприпасов и пункты временной дислокации ВСУ в 158 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войска и артиллерией.

ВС РФ нанесли семь групповых ударов по военным объектам на Украине за неделю
ВС РФ нанесли семь групповых ударов по военным объектам на Украине за неделю

Напомним, накануне ВСУ атаковали Крым ракетами «Нептун». Все они были уничтожены российскими военными.

Татьяна Миссуми
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