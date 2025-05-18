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18 мая, 09:45

Путин: Приоритет СВО — защита тех, кто считает Россию своей родиной

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что защита интересов россиян и тех, кто считает РФ своей родиной, является ключевой задачей СВО. Это следует из информации, опубликованной журналистом Павлом Зарубиным в телеграм-канале.

Путин назвал основные цели спецоперации. Видео © Telegram / Зарубин

«Обеспечение интересов наших людей на тех территориях, о которых мы всегда говорим, — там, где проживают люди, считающие русский язык родным языком и считающие Россию своей родиной», — заявил российский лидер.

Также, по словам главы государства, РФ стремится к достижению долгосрочного мира и устранению причин, которые привели к кризису.

Путин заявил, что результатом СВО должен стать долгосрочный мир
Путин заявил, что результатом СВО должен стать долгосрочный мир

Ранее Путин заявил, что непризнание Западом суверенитета РФ привело к СВО на Украине. Глава государства также напомнил, что в своей знаменитой Мюнхенской речи в 2007 году твёрдо заявил западным странам, что РФ «будет независимой и суверенной, либо её не будет вообще».

Ольга Сливченко
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