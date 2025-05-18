Путин заявил, что результатом СВО должен стать долгосрочный мир
Обложка © VK / Минобороны
Россия стремится к долгосрочному миру, безопасности государства и защите прав русскоязычных украинцев как ключевому итогу специальной военной операции, подчеркнул президент РФ Владимир Путин в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Россия стремится к долгосрочному миру, заявил Путин. Видео © Telegram / Зарубин
По его словам, у России достаточно ресурсов, чтобы завершить операцию с достижением этих целей. Он уточнил, что речь идёт об устранении причин кризиса, создании условий для прочного мира и обеспечении интересов людей, которые считают русский язык родным и связывают свою идентичность с Россией.
«Этот результат — это устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечение безопасности российского государства», — заявил Путин.
Напомним, 16 мая в Стамбуле прошли российско-украинские переговоры. Помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский по их итогам сообщил о масштабном обмене пленными «1000 на 1000» и подчеркнул, что Москва и Киев согласились представить свои условия возможного будущего прекращения огня. Украинские источники ранее распространили информацию, что второй раунд переговоров возможен в июне. Официально информация подтверждена не была.