Путин заявил, что результатом СВО должен стать долгосрочный мир

Россия стремится к долгосрочному миру, безопасности государства и защите прав русскоязычных украинцев как ключевому итогу специальной военной операции, подчеркнул президент РФ Владимир Путин в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

По его словам, у России достаточно ресурсов, чтобы завершить операцию с достижением этих целей. Он уточнил, что речь идёт об устранении причин кризиса, создании условий для прочного мира и обеспечении интересов людей, которые считают русский язык родным и связывают свою идентичность с Россией.