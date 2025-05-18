Иностранные наёмники ВСУ могли попасть под удар при освобождении Богатыря в ДНР
Эксперт Киселёв: Наёмники из Франции и Британии могли попасть под удар в ДНР
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В ходе освобождения населённого пункта Богатырь в ДНР российскими войсками, вероятно, под удар попали наёмники, прибывшие из Франции и Великобритании. Об этом заявил военный эксперт Виталий Киселёв.
По словам эксперта, иностранные наёмники из Франции и Великобритании, воюющие на стороне ВСУ, занимали наиболее комфортное жильё в частном секторе. Это приводило к напряжённости, поскольку украинские солдаты занимались обустройством оборонительных позиций, включая рытьё окопов и возведение укреплений.
«Скорее всего, они попали под удар российской группировки. Наёмники из Европы снова показали, что не могут воевать», — отметил Киселёв в беседе с ТАСС.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что ВС РФ взяли под контроль населённый пункт Богатырь в ДНР. А также сообщалось, что российские войска осуществили крупнейшую БПЛА-атаку по Украине за всю СВО.