Иностранные наёмники ВСУ могли попасть под удар при освобождении Богатыря в ДНР

В ходе освобождения населённого пункта Богатырь в ДНР российскими войсками, вероятно, под удар попали наёмники, прибывшие из Франции и Великобритании. Об этом заявил военный эксперт Виталий Киселёв.

«Скорее всего, они попали под удар российской группировки. Наёмники из Европы снова показали, что не могут воевать», — отметил Киселёв в беседе с ТАСС.