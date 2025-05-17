Новости СВО. Освобождено Вольное Поле, ВСУ отступают к Константиновке, первые решения России и Украины в Стамбуле, 17 мая Российские войска продвинулись в ДНР, в Курской области отбита попытка наступления ВСУ, Киеву пригрозили потерей Харькова и Сум — дайджест Life.ru. 16 мая, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ в районе Кировска в ДНР. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Донецкая Народная Республика, 17 мая

В Донецкой Народной Республике освобождено Вольное Поле. Этот небольшой населённый пункт расположен у стыка ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей.

— Группировка «Восток» продолжает расширять зону контроля, постепенно вытесняя противника с Южно-Донецкого направления. Следующие цели после Великого Поля — Шевченко, Камышеваха, Зелёное Поле, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Карта СВО на 17 мая 2025 года. Армия России освободила Вольное Поле. Фото © Telegram / divgen

На Красноармейском (Покровском) направлении ситуация для ВСУ ухудшается с каждым днём. Военкор Евгений Поддубный говорит о взятии под огневой контроль трассы Краматорск – Доброполье. Сюда долетают наши дроны, что делает рискованной переброску украинских боевиков в Красноармейск (Покровск).

Под Константиновкой ВСУ оставляют свои позиции и перемещаются к городу. «Военная хроника» предполагает, что активные бои за этот населённый пункт начнутся через 2–3 недели. Если это так, то военные действия переходят в цепь городов, превращённых ВСУ в крепости.

Курская область, 17 мая

Киев не успокаивается и продолжает терять людей в авантюре у курского приграничья. Очередные диверсионные и пехотные группы пытаются прорваться к Тёткино и Заре. Есть мнение, что в скором времени ВСУ будут наступать с тяжёлой техникой, но ВС РФ готовы к такому раскладу событий.

Карта СВО на 17 мая 2025 года. Армия России отбивает попытки ВСУ наступать у курского приграничья. Фото © Telegram / divgen

Очередная потеря F-16

Киев подтвердил утрату ещё одного истребителя F-16. Самолёт якобы упал в результате внештатной ситуации, возникшей при выполнении боевого задания. В этот момент сбивались российские БПЛА.

— Пилот увёл самолёт из населённого пункта и успешно катапультировался, — заявили в командовании ВС ВСУ.

Среди возможных версий называется уничтожение российской «Геранью». Такого мнения придерживается блогер Кирилл Фёдоров. Он её подтверждает собственными источниками. В любом случае, это стал третий F-16, потерянный в ходе специальной военной операции.

Итоги переговоров в Стамбуле

Делегации России и Украины всё-таки встретились в Стамбуле. Переговоры не были долгими, а вот окончание конфликта, по словам журналиста Оливера Кэролла, может быть не скоро.

— Мы не хотим войны, но мы готовы воевать год, два, три — сколько потребуется. Мы воевали со Швецией 21 год. Как долго вы готовы воевать? — цитирует он главу российской переговорной группы Владимира Мединского.

Россия также поставила условия для достижения мира. Для этого ВСУ должны покинуть Херсонскую и Запорожскую области, а также ДНР и ЛНР. Если этого не произойдёт, ВС РФ займут Харьковскую и Сумскую области.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк считает, что на переговорах ничего не решилось, но он ошибается. Стороны договорились об обмене 1000/1000 военнопленных и обсудили прекращение огня, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров. Информацию о том, что скоро одна тысяча российских военных вернётся домой, подтвердил Владимир Мединский. Похоже, что диалог между сторонами начался и продолжится.

Расчёт САУ «Мста-С» нанёс точечные удары по местам скопления живой силы и укреплённым позициям украинских боевиков на Южно-Донецком направлении. Видео © Telegram / mod_russia

— Каждая сторона представит своё видение возможного будущего прекращения огня, пропишет в деталях, — сказал помощник президента, из чего следует, что встречи ещё будут.

Кроме того, Украина просит встречи глав государств. По словам Мединского, Россия приняла это к сведению.

Авторы Даниил Черных