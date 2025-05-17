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Новости СВО. Освобождено Вольное Поле, ВСУ отступают к Константиновке, первые решения России и Украины в Стамбуле, 17 мая

Российские войска продвинулись в ДНР, в Курской области отбита попытка наступления ВСУ, Киеву пригрозили потерей Харькова и Сум — дайджест Life.ru.

16 мая, 21:07
Армия России уничтожает позиции ВСУ в районе Кировска в ДНР. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Армия России уничтожает позиции ВСУ в районе Кировска в ДНР. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Донецкая Народная Республика, 17 мая

В Донецкой Народной Республике освобождено Вольное Поле. Этот небольшой населённый пункт расположен у стыка ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей.

— Группировка «Восток» продолжает расширять зону контроля, постепенно вытесняя противника с Южно-Донецкого направления. Следующие цели после Великого Поля — Шевченко, Камышеваха, Зелёное Поле, пишет военный корреспондент Александр Коц.

Карта СВО на 17 мая 2025 года. Армия России освободила Вольное Поле. Фото © Telegram / divgen

Карта СВО на 17 мая 2025 года. Армия России освободила Вольное Поле. Фото © Telegram / divgen

На Красноармейском (Покровском) направлении ситуация для ВСУ ухудшается с каждым днём. Военкор Евгений Поддубный говорит о взятии под огневой контроль трассы Краматорск – Доброполье. Сюда долетают наши дроны, что делает рискованной переброску украинских боевиков в Красноармейск (Покровск).

Под Константиновкой ВСУ оставляют свои позиции и перемещаются к городу. «Военная хроника» предполагает, что активные бои за этот населённый пункт начнутся через 2–3 недели. Если это так, то военные действия переходят в цепь городов, превращённых ВСУ в крепости.

Курская область, 17 мая

Киев не успокаивается и продолжает терять людей в авантюре у курского приграничья. Очередные диверсионные и пехотные группы пытаются прорваться к Тёткино и Заре. Есть мнение, что в скором времени ВСУ будут наступать с тяжёлой техникой, но ВС РФ готовы к такому раскладу событий.

Карта СВО на 17 мая 2025 года. Армия России отбивает попытки ВСУ наступать у курского приграничья. Фото © Telegram / divgen

Карта СВО на 17 мая 2025 года. Армия России отбивает попытки ВСУ наступать у курского приграничья. Фото © Telegram / divgen

Очередная потеря F-16

Киев подтвердил утрату ещё одного истребителя F-16. Самолёт якобы упал в результате внештатной ситуации, возникшей при выполнении боевого задания. В этот момент сбивались российские БПЛА.

— Пилот увёл самолёт из населённого пункта и успешно катапультировался, — заявили в командовании ВС ВСУ.

Среди возможных версий называется уничтожение российской «Геранью». Такого мнения придерживается блогер Кирилл Фёдоров. Он её подтверждает собственными источниками. В любом случае, это стал третий F-16, потерянный в ходе специальной военной операции.

Итоги переговоров в Стамбуле

Делегации России и Украины всё-таки встретились в Стамбуле. Переговоры не были долгими, а вот окончание конфликта, по словам журналиста Оливера Кэролла, может быть не скоро.

— Мы не хотим войны, но мы готовы воевать год, два, три — сколько потребуется. Мы воевали со Швецией 21 год. Как долго вы готовы воевать? цитирует он главу российской переговорной группы Владимира Мединского.

Россия также поставила условия для достижения мира. Для этого ВСУ должны покинуть Херсонскую и Запорожскую области, а также ДНР и ЛНР. Если этого не произойдёт, ВС РФ займут Харьковскую и Сумскую области.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк считает, что на переговорах ничего не решилось, но он ошибается. Стороны договорились об обмене 1000/1000 военнопленных и обсудили прекращение огня, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров. Информацию о том, что скоро одна тысяча российских военных вернётся домой, подтвердил Владимир Мединский. Похоже, что диалог между сторонами начался и продолжится.

Расчёт САУ «Мста-С» нанёс точечные удары по местам скопления живой силы и укреплённым позициям украинских боевиков на Южно-Донецком направлении. Видео © Telegram / mod_russia

— Каждая сторона представит своё видение возможного будущего прекращения огня, пропишет в деталях, сказал помощник президента, из чего следует, что встречи ещё будут.

Кроме того, Украина просит встречи глав государств. По словам Мединского, Россия приняла это к сведению.

Новости СВО. Освобождены Торское и Новоалександровка, ВС РФ зашли на правый берег Днепра, Киев пытается сорвать переговоры, 16 мая
Новости СВО. Освобождены Торское и Новоалександровка, ВС РФ зашли на правый берег Днепра, Киев пытается сорвать переговоры, 16 мая
Авторы
Даниил Черных
Даниил Черных
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