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Новости СВО. Освобождены Торское и Новоалександровка, ВС РФ зашли на правый берег Днепра, Киев пытается сорвать переговоры, 16 мая

Армия России приблизилась к Красноармейску и Красному Лиману, на Херсонщине создан плацадрм для наступления на правобережье, Украина саботировала переговоры в Турции — дайджест Life.ru

15 мая, 21:07
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 «Ураган» в зоне СВО. Обложка © РИА «Новости» / Станислав Красильников

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 «Ураган» в зоне СВО. Обложка © РИА «Новости» / Станислав Красильников

Донецкая Народная Республика, 16 мая

Сразу несколько населённых пунктов Армия России освободила в Донецкой Народной Республике. На Красноармейском (Покровском) направлении подтверждён контроль над Новоалександровкой. А на севере освобождено Торское. Военный корреспондент Александр Коц отмечает, что это был крупный укрепрайон ВСУ, из которого наши войска могут начать наступление на Красный Лиман.

Продвигаются наши войска и к Константиновке. От Часова Яра до неё нашим войскам осталось два километра. Также продвижение идёт с западного направления. Здесь бои идут у Романовки и Зари. Гарнизон ВСУ на этом участке фронта почти попал в окружение. Все дороги из Старой Николаевки и Игнатовки под контролем наших войск.

Карта СВО на 16 мая 2025 года. Освобождён населённый пункт Торское Донецкой Народной Республики. Фото © Telegram / divgen

Карта СВО на 16 мая 2025 года. Освобождён населённый пункт Торское Донецкой Народной Республики. Фото © Telegram / divgen

Военные с Южно-Донецкого направления сообщили об освобождении Вольного Поля. В результате ожесточённых боёв зачищено более 230 зданий, уничтожено до роты ВСУ.

Курская область, 16 мая

Канал «Архангел спецназа» сообщает об активности ВСУ в курском приграничье. Киевские боевики провели перегруппировку и вновь пытаются наступать с Рыжевки на Тёткино. Кроме этого, идёт попытка форсировать Сейм и выйти к Отрубам. Под прицел украинских сил также попало село Заря. Здесь фиксируют стрелковые бои. Ещё одно направление – Новый Путь.

— Обстановка накаляется, так как количество накатов увеличивается, как и их география. Если ранее нападения отмечались у двух населённых пунктов, то теперь их как минимум четыре, говорится в сообщении.

Обстрелы Тёткино не прекращаются. ВСУ ударили из РСЗО Himars по храму. Один из снарядов упал у больницы, никто не пострадал.

Херсонская область, 16 мая

Российские войска постепенно приближаются к правому берегу Днепра в Херсонской области и контролируют практически все острова.

— Наши разведывательно-диверсионные группы уверенно действуют прямо на правом берегу. Дерзкие рейды были проведены в районах Кизомыса, Бургунки и Николаевки, — рассказал губернатор Владимир Сальдо.

По его словам, флаг России поднят в Николаевке. Этот населённый пункт находится на правобережье. Таким образом можно говорить, что ВС РФ нашли путь на территорию, подконтрольную Украине. В случае, если наступление здесь будет продолжено, Армия России может занять Бургунку и перерезать участок трассы Р-47.

Карта СВО на 16 мая 2025 года. Подразделениями 5-й армии группировки войск «Восток» освобождён н.п. Вольное Поле на Южно-Донецком направлении. Фото © Telegram / divgen

Карта СВО на 16 мая 2025 года. Подразделениями 5-й армии группировки войск «Восток» освобождён н.п. Вольное Поле на Южно-Донецком направлении. Фото © Telegram / divgen

Бенефис в Турции

Украинская делегация пропала на просторах Турции. И традиционно выставила Россию виноватой в срыве переговоров.

— Россия проявляет личное неуважение: ни времени встречи, ни повестки, ни высокого уровня делегации. Не говорю, что русские нас не уважают, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

В очередной раз так называемый президент Украины соврал. Переговоры должны были начать в 10:00 во дворце Долмабахче, сообщает ТАСС. Также российская делегация обладает всеми необходимыми полномочиями.

— Наша официальная делегация утверждена распоряжением президента и она обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, объяснил глава российских переговорщиков, помощник президента РФ Владимир Мединский на пресс-подходе.

Спикер МИД России Мария Захарова отметила, что российская делегация ждёт представителей киевского режима в Стамбуле:

— Ждёт, пока клоун навыступается, галлюциногены его отпустят, и он позволит тем, кому три года запрещал, приступить к переговорам, — написала она.

Зеленский в свою очередь утверждает, что украинская команда выехала из Анкары в Стамбул. При этом грозит санкциями, если Россия не покажет готовность к миру. По некоторой информации, переговоры перенесены на 16 мая. Тем временем главарь киевского режима покинул Турцию и отправился в Албанию для участия в VI саммите Европейского политического сообщества.

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что только Путин и Трамп могут остановить вооружённый конфликт на Украине. По его словам, США примут решение о встрече лидеров России и США по итогам стамбульских переговоров.

Новости СВО. Освобождена Михайловка, ВСУ пытались окружить Тёткино, Польша готовится ввести войска на Украину, 15 мая
Новости СВО. Освобождена Михайловка, ВСУ пытались окружить Тёткино, Польша готовится ввести войска на Украину, 15 мая
Авторы
Даниил Черных
Даниил Черных
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