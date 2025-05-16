Новости СВО. Освобождены Торское и Новоалександровка, ВС РФ зашли на правый берег Днепра, Киев пытается сорвать переговоры, 16 мая Армия России приблизилась к Красноармейску и Красному Лиману, на Херсонщине создан плацадрм для наступления на правобережье, Украина саботировала переговоры в Турции — дайджест Life.ru 15 мая, 21:07 Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 «Ураган» в зоне СВО. Обложка © РИА «Новости» / Станислав Красильников

Донецкая Народная Республика, 16 мая

Сразу несколько населённых пунктов Армия России освободила в Донецкой Народной Республике. На Красноармейском (Покровском) направлении подтверждён контроль над Новоалександровкой. А на севере освобождено Торское. Военный корреспондент Александр Коц отмечает, что это был крупный укрепрайон ВСУ, из которого наши войска могут начать наступление на Красный Лиман.

Продвигаются наши войска и к Константиновке. От Часова Яра до неё нашим войскам осталось два километра. Также продвижение идёт с западного направления. Здесь бои идут у Романовки и Зари. Гарнизон ВСУ на этом участке фронта почти попал в окружение. Все дороги из Старой Николаевки и Игнатовки под контролем наших войск.

Карта СВО на 16 мая 2025 года. Освобождён населённый пункт Торское Донецкой Народной Республики. Фото © Telegram / divgen

Военные с Южно-Донецкого направления сообщили об освобождении Вольного Поля. В результате ожесточённых боёв зачищено более 230 зданий, уничтожено до роты ВСУ.

Курская область, 16 мая

Канал «Архангел спецназа» сообщает об активности ВСУ в курском приграничье. Киевские боевики провели перегруппировку и вновь пытаются наступать с Рыжевки на Тёткино. Кроме этого, идёт попытка форсировать Сейм и выйти к Отрубам. Под прицел украинских сил также попало село Заря. Здесь фиксируют стрелковые бои. Ещё одно направление – Новый Путь.

— Обстановка накаляется, так как количество накатов увеличивается, как и их география. Если ранее нападения отмечались у двух населённых пунктов, то теперь их как минимум четыре, — говорится в сообщении.

Обстрелы Тёткино не прекращаются. ВСУ ударили из РСЗО Himars по храму. Один из снарядов упал у больницы, никто не пострадал.

Херсонская область, 16 мая

Российские войска постепенно приближаются к правому берегу Днепра в Херсонской области и контролируют практически все острова.

— Наши разведывательно-диверсионные группы уверенно действуют прямо на правом берегу. Дерзкие рейды были проведены в районах Кизомыса, Бургунки и Николаевки, — рассказал губернатор Владимир Сальдо.

По его словам, флаг России поднят в Николаевке. Этот населённый пункт находится на правобережье. Таким образом можно говорить, что ВС РФ нашли путь на территорию, подконтрольную Украине. В случае, если наступление здесь будет продолжено, Армия России может занять Бургунку и перерезать участок трассы Р-47.

Карта СВО на 16 мая 2025 года. Подразделениями 5-й армии группировки войск «Восток» освобождён н.п. Вольное Поле на Южно-Донецком направлении. Фото © Telegram / divgen

Бенефис в Турции

Украинская делегация пропала на просторах Турции. И традиционно выставила Россию виноватой в срыве переговоров.

— Россия проявляет личное неуважение: ни времени встречи, ни повестки, ни высокого уровня делегации. Не говорю, что русские нас не уважают, — заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

В очередной раз так называемый президент Украины соврал. Переговоры должны были начать в 10:00 во дворце Долмабахче, сообщает ТАСС. Также российская делегация обладает всеми необходимыми полномочиями.

— Наша официальная делегация утверждена распоряжением президента и она обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, — объяснил глава российских переговорщиков, помощник президента РФ Владимир Мединский на пресс-подходе.

Спикер МИД России Мария Захарова отметила, что российская делегация ждёт представителей киевского режима в Стамбуле:

— Ждёт, пока клоун навыступается, галлюциногены его отпустят, и он позволит тем, кому три года запрещал, приступить к переговорам, — написала она.

Зеленский в свою очередь утверждает, что украинская команда выехала из Анкары в Стамбул. При этом грозит санкциями, если Россия не покажет готовность к миру. По некоторой информации, переговоры перенесены на 16 мая. Тем временем главарь киевского режима покинул Турцию и отправился в Албанию для участия в VI саммите Европейского политического сообщества.

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что только Путин и Трамп могут остановить вооружённый конфликт на Украине. По его словам, США примут решение о встрече лидеров России и США по итогам стамбульских переговоров.

Авторы Даниил Черных