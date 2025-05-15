Днепровские острова становятся плацдармом для нового рывка Армии России

Российские военнослужащие продолжают создавать плацдарм для взятия под свой контроль правого берега Днепра, укрепляясь в дельте реки. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя тактические успехи ВС РФ на данном направлении.

Флаг РФ в Николаевке Херсонской области. Видео © Telegram / Mavikov

«Подразделения группировки войск «Днепр» продолжают шаг за шагом укрепляться в дельте Днепра. Под контролем практические все острова — недавно заняты новые у Новой Каховки, Днепрян и Корсунки. Оттуда — менее 80 метров до правого берега. Это не просто тактический успех, а основа для будущего плацдарма», — говорится в его заявлении.

По словам Сальдо, противник не выдерживает давления: живая сила прячется по подвалам, снабжение срывается, ВСУ больше не контролирует линию фронта, их оборона расползается. При этом разведывательно-диверсионные группы российских войск активно действую на правобережье. Так, успешные рейды были проведены в районах Кизомыса, Бургунки и Николаевки, в последнем посёлке был установлен флаг РФ.