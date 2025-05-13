Келлог заявил об обсуждении размещения европейских сил к западу от Днепра

США в рамках обсуждения возможного урегулирования конфликта на Украине рассматривают вариант размещения сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра. Об этом 13 мая заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox Business.

«Речь идёт о силах устойчивости. Ранее это называли E3, но теперь это фактически E4, поскольку, кроме британцев, французов и немцев, рассматривается также участие поляков», — отметил Келлог.