Келлог заявил об обсуждении размещения европейских сил к западу от Днепра
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США в рамках обсуждения возможного урегулирования конфликта на Украине рассматривают вариант размещения сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра. Об этом 13 мая заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox Business.
«Речь идёт о силах устойчивости. Ранее это называли E3, но теперь это фактически E4, поскольку, кроме британцев, французов и немцев, рассматривается также участие поляков», — отметил Келлог.
По его словам, предполагаемое размещение войск предусматривает их нахождение вне зоны активных боевых действий на территории Украины.
Недавно Сергей Шойгу заявлял, что Европа хочет быть готова к полномасштабной войне с Россией уже к 2030 году. По его словам, к Третьей мировой может привести ввод европейских «миротворческих» контингентов на исторические территории РФ.