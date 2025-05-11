В Кремле высказались о возможном размещении миротворцев ЕС на Украине

Российская позиция не приемлет возможность размещения так называемых «миротворческих контингентов» европейских стран на украинской территории. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии американскому телеканалу ABC.

Песков отметил, что украинская сторона сознательно уклонялась от диалога по урегулированию конфликта. При этом, как подчеркнул представитель Кремля, российская сторона неоднократно подтверждала свою открытость к переговорному процессу. Также он обратил внимание на значительное влияние, которое президент США Дональд Трамп оказывает на Киев. По его словам, в Кремле рассчитывали, что американский лидер сможет склонить украинское руководство к началу переговоров.