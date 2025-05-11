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11 мая, 15:53

В Кремле высказались о возможном размещении миротворцев ЕС на Украине

Песков: Россия не приемлет размещение на Украине миротворцев Евросоюза

Представитель Кремля Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Российская позиция не приемлет возможность размещения так называемых «миротворческих контингентов» европейских стран на украинской территории. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии американскому телеканалу ABC.

Песков отметил, что украинская сторона сознательно уклонялась от диалога по урегулированию конфликта. При этом, как подчеркнул представитель Кремля, российская сторона неоднократно подтверждала свою открытость к переговорному процессу. Также он обратил внимание на значительное влияние, которое президент США Дональд Трамп оказывает на Киев. По его словам, в Кремле рассчитывали, что американский лидер сможет склонить украинское руководство к началу переговоров.

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Ранее стало известно, что во время своего визита в Киев французский лидер Эмманюэль Макрон провёл телефонные переговоры с Трампом. По информации европейских официальных лиц, состоявшийся разговор принёс результаты — лидер Штатов выразил готовность поддержать так называемую «коалицию желающих» в их намерении усилить санкционное давление на Москву. Однако как отмечают осведомленные источники, позиция американского главы может измениться.

Александра Мышляева
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